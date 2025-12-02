Пожар в ангарах со стройматериалами в Новой Москве локализован
Пожарные завершили ликвидацию возгорания на строительном рынке в Новой Москве
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пожарные полностью локализовали крупное возгорание в ангарах со стройматериалами в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
«Пожар локализован на 650 кв. м. Произошло обрушение кровли на 50 кв. м. Специалисты продолжают работу по ликвидации очагов возгорания и разбору завалов», — сообщили ТАСС в оперативных службах.
Ранее сообщалось об эвакуации более 300 жильцов местного общежития. Причинами являлась угроза распространения огня.
