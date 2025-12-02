По словам Дениса Паслера, каждый из награжденных является примером героизма и мужества Фото: telegram-канал Дениса Паслера

Девяти юным жителям Свердловской области вручили медали Совфеда России «За проявленное мужество». О подвигах героев рассказал глава региона Денис Паслер.

«Девять юных уральцев удостоены медалей „За проявленное мужество“. Заслуженные награды молодые люди получили в канун Дня Героев Отечества. Ребята совершили поступки, на которые способен не каждый взрослый», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Жительница Екатеринбурга Карина Жамилова спасла двух младших братьев во время пожара в частном доме. До прибытия спасателей она самостоятельно спустила детей со второго этажа. На момент происшествия девушке было 16 лет.

В Каменске‑Уральском 13‑летний Артем Орлов вынес из горящей квартиры на руках своего четырехлетнего брата. Пока отец пытался ликвидировать возгорание, подросток вместе с маленьким Матвеем самостоятельно покинул четырехэтажный кирпичный дом.

Студенты Полевского многопрофильного техникума имени В. И. Назарова Кирилл Грязных и Игорь Пономарев бросились в ледяную воду и спасли тонущего подростка. Инцидент произошел в апреле текущего года.

Еще четверо подростков из Екатеринбурга — Аким Аргамирзаев, Александр Анисимов, Валерий Деменцов и Арсений Злыгостев — до прибытия пожарных пытались самостоятельно локализовать возгорание в доме на улице Братской, после чего участвовали в эвакуации детей и взрослых из горящего здания.

Десятиклассник из областного центра Данил Пилипенко проявил бдительность на железной дороге и задержал зацеперов. Школьник состоит в отряде юных инспекторов по безопасности на железнодорожном транспорте.