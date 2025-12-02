Девятый аэропорт ограничил полеты
Авиагавань Баратаевка приостановила выпуск и прием рейсов
03 декабря 2025 в 04:08
Ульяновский аэропорт закрыл небо
Фото: Илья Московец © URA.RU
Небо над Ульяновском закрыто для полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — предупредил пассажиров представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.
