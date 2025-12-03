Нарколог предупредил о неожиданной опасности футбола

Футбол может быть опасен для здоровья болельщиков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Возвращение пива на стадионы может спровоцировать алкогольную зависимость у болельщиков. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров, комментируя предложение депутата Госдумы РФ Евгения Ревенко вернуть пенный напиток на стадионы.

«Очень опасно, когда пиво и прочие спиртные напитки становятся обязательным атрибутом футбольного матча», — отметил Шуров в беседе с «Ридусом». По его словам, люди, которые будут посещать регулярные матчи с разрешенным алкоголем, могут попасть в категорию фанатов с антисоциальным поведением. Шуров надеется, что инициатива депутата Евгения Ревенко останется предложением.