Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
03 декабря 2025 в 19:19
Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox на территории России. Это сделано из-за распространения контента экстремистской направленности.
