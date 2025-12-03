Логотип РИА URA.RU
Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ по внедрению ИИ в разные сферы

03 декабря 2025 в 22:37
ИИ уже применяют в ключевых сферах Тюменской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская область вошла в топ‑3 регионов РФ по количеству внедренных сценариев с доверенным искусственным интеллектом. На портале «Цифровой регион» представлены 13 местных разработок и 20 примеров того, как в регионе применяют ИИ. Об этом сообщает издание «Тюменская линия» со ссылкой на директора департамента информатизации Станислава Логинова.

«Нас оценили в конце этого года по количеству внедренных сценариев с доверенным искусственным интеллектом. Мы на федеральной площадке — портале „Цифровой регион“ — разместили 13 решений Тюменской области, где уже применяют ИИ, 20 сценариев использования искусственного интеллекта», — цитируют слова Логинова на сайте издания.

Искусственный интеллект уже используют в самых важных сферах Тюменской области: в медицине, соцсфере, школах и вузах, транспорте, безопасности и госуправлении. Опыт региона помог создать общероссийский Центр искусственного интеллекта. Кроме того, в области тестируют пять федеральных сервисов с ИИ. Например, развивают платформу, которая помогает обучать «умные» программы — они берут на себя рутинную обработку данных.

