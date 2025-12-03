Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ по внедрению ИИ в разные сферы

ИИ уже применяют в ключевых сферах Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменская область вошла в топ‑3 регионов РФ по количеству внедренных сценариев с доверенным искусственным интеллектом. На портале «Цифровой регион» представлены 13 местных разработок и 20 примеров того, как в регионе применяют ИИ. Об этом сообщает издание «Тюменская линия» со ссылкой на директора департамента информатизации Станислава Логинова.

«Нас оценили в конце этого года по количеству внедренных сценариев с доверенным искусственным интеллектом. Мы на федеральной площадке — портале „Цифровой регион“ — разместили 13 решений Тюменской области, где уже применяют ИИ, 20 сценариев использования искусственного интеллекта», — цитируют слова Логинова на сайте издания.