Проверьте себя: 55 загадок с ответами на Новый год 2026 год

Загадки на Новый год — это классика, они бывают про Деда Мороза, Снегурочку, ёлку, подарки, снег, а также шуточные, с подвохом или про современный Новый год
Разнообразить новогоднюю вечеринку или утренник проще всего загадками — это работает всегда. Чтобы вы не рылись в интернете в последний момент, URA.RU собрало самую большую и свежую подборку загадок на Новый год 2026. Берите готовые идеи и запускайте веселый конкурс.
Загадки на Новый год про зиму и снег
- На дворе – гора, а в избе – вода. (Снег)
- Летом спит, зимой гудит. Снежным облаком летит. (Вьюга, метель)
- Что за звездочки сквозные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмешь – вода в руке. (Снежинки)
- Мы летим с тобой вдвоем на высокой горке. Я тяну, а ты толкай – это же ... (Санки)
- Растут они зимой, а летом – нет. Висят на ветках, блестят, как конфеты. (Сосульки)
- Тихо-тихо, как во сне, падает на землю ... (Снег)
- Упадут – не стонут, а ногой толкнешь – вперед бегут. (Санки)
- С неба падают зимой и кружатся над нами, легкие пушинки, белые ... (Снежинки)
- По небу летит, а не птица, воет, а не зверь. (Ветер, вьюга)
- Наступили холода, обернулась в лед ... (Вода)
Загадки про елку и украшения
- В декабре ее всегда ищут под елкой детвора. (Подарок)
- Засияет ярким светом в новогоднюю игру, а потом его разбить ты не дашь никому. (Шар елочный)
- Льется лампой не простая, а волшебная, цветная. В ней танцует огонек – это праздничный ... (Гирлянда)
- Свечи я зажгу на ней разноцветных сто огней. (Елка)
- Ярко, весело, звонко! На полу лежит ... (Серпантин)
- Не алмаз, а блестит, не рубин, а красный, не часы, а время показывает. (Шар елочный)
- Висит на елке, молчит, а потом как треснет – все ребята вздрогнут. (Хлопушка)
- Их под елкой ищут все, в яркой фольге, в бантах те... (Подарки)
Загадки про Деда Мороза, Снегурочку и волшебство
- Он с бородою седой, в теплой шубе красной. Ты сегодня жди его с целой сумкой классной. (Дед Мороз)
- У него огромный мешок. Кто он? Добрый ... (Старичок) (Дед Мороз)
- Не елка, а нарядная; не девочка, а кудрявая. (Снегурочка)
- В шубе, в шапке, красный нос – это ... (Дед Мороз)
- Там, где я, всегда мороз, я прихожу с метелью, вьюгой. Я рисую на стекле, кто я? (Дед Мороз/Зима)
- Наступает в полночь он, магический ... (Момент – бой курантов)
Загадки про Снеговика
- Снег лепишь ты из воды, ком на ком, скорей, скорей! Чтоб стоял он у ворот. Как зовется он? ... (Снеговик)
- Не замерзнет никогда, нос – горячая морковка. (Снеговик)
- Мы слепили его ловко. Вместо глаз – угольки, шляпа, нос – морковка, палка-ручка ловко. (Снеговик)
Загадки-описания (Что это?)
- Он не ходит, а скользит, лед речной он крепко скрутит. Всех на катанье зовет. Это праздничный … (Каток)
- Закружился, закружился, белый хоровод. На метелицу похож, только снега нету все ж. (Снежинки-конфетти)
- Что за птицы-невелички прилетают каждый год? На стекле рисуют перья – здесь узор, а здесь полет. (Морозные узоры)
- Ледяной, прозрачный, скользкий, пахнет свежестью, как рыбка. (Лед)
- Ледяная колокольня у нас под самым окном. (Сосулька)
- Две сестренки, две плутовки, носят шубки одной длины. Ледяные дорожки любят очень для прогулки. (Коньки)
- Мчатся с горки без мотора, нет колес и нет руля. Управляет им, однако, смелый юный королева и король. (Ледянка, ватрушка)
- Он летит из-под полена, рассыпается, как пена. (Искры от костра, бенгальский огонек)
- На окне художник есть. Рисует он узор весь день. (Мороз)
- Прячет месяц свой носок в мамину твою ... (Варежку)
- Голубая стрекоза весь декабрь кружится, вьется, снегом белым наряжает и деревья, и дома. (Метель)
- Что за чудо-поезд тут? Мимо елок, мимо пней мчится, не дымит, свистит. (Новогодний поезд с подарками)
- Ты возьми меня в ладошки и потереть сможешь немножко. Стану шариком я сразу, побегу играть в прятки. (Снежок)
Загадки про праздник и веселье
- Ждут его все ровно в полночь, жмурятся и загадают. Этот праздник самый долгий, потому что ... (Новый год)
- Он не танк и не ракета, а стреляет громко, да! (Петарда, хлопушка)
- Он сегодня волшебник, пиротехник и друг, рассыпает в небе свой яркий звук. (Салют, фейерверк)
- Мы стоим на нем, скользим, и под горку мы бежим. (Лед, каток)
- В новогоднюю ночь он расскажет нам всем, что часы пробили – живите без бед! (Бой курантов)
- Всех веселых, озорных собирает у елей. Это праздник самый шумный из всех детских дней. (Новый год)
- Не колючий, светло-синий, по ветвям развешан ... (Иней)
- Начал год, кончается, снова начинается. (Календарь)
- Падает с неба зимой, но не дождик. Кружится в танце таком ледяном. (Снег)
- Зажигаем дружно их, чтобы стало веселей. Голубые, красные, на верхушке ... (Огни на елке)
Веселые загадки на Новый год 2026
- Килограмм легких снежинок и килограмм тяжелого чугуна — что из этого весит больше? (Вес одинаковый, ведь и там, и там — целый килограмм).
- Наверх мы их поднимаем долго, а вниз они летят за секунду (Санки).
- Есть люди, которые верят в Деда Мороза, и те, кто не верит. А кто относится к третьей категории?(Сам Дед Мороз!)
- По веткам елки то вверх, то вниз перебегают веселые огоньки. Как называется такая шустрая команда? (Гирлянда).
- Кто никогда не опаздывает и появляется ровно в положенный час? (Новый год).
Лайфхак: как провести конкурс загадок
Чтобы праздник стал еще веселее, устройте турнир. Вот простой сценарий:
- Распечатайте загадки на карточках.
- Разделите гостей на команды.
- Загадывайте по очереди. За правильный ответ вручайте фант или сладкий приз.
- В конце наградите команду-победителя.
Как загадывать загадки детям разного возраста
- Для малышей 3-5 лет: показывайте картинку-подсказку и подсказывайте голосом.
- Для детей 6-10 лет: устроите «Свою игру» с баллами и призами за самые сложные отгадки.
- Для всей семьи: пусть дети сами загадывают загадки взрослым!
