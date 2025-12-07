Логотип РИА URA.RU
Проверьте себя: 55 загадок с ответами на Новый год 2026 год

Подборка новогодних загадок для детей 2026
07 декабря 2025 в 16:24
Загадки на Новый год — это классика, они бывают про Деда Мороза, Снегурочку, ёлку, подарки, снег, а также шуточные, с подвохом или про современный Новый год

Фото: URA.RU

Разнообразить новогоднюю вечеринку или утренник проще всего загадками — это работает всегда. Чтобы вы не рылись в интернете в последний момент, URA.RU собрало самую большую и свежую подборку загадок на Новый год 2026. Берите готовые идеи и запускайте веселый конкурс.

Загадки на Новый год про зиму и снег

  1. На дворе – гора, а в избе – вода. (Снег)
  2. Летом спит, зимой гудит. Снежным облаком летит. (Вьюга, метель)
  3. Что за звездочки сквозные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмешь – вода в руке. (Снежинки)
  4. Мы летим с тобой вдвоем на высокой горке. Я тяну, а ты толкай – это же ... (Санки)
  5. Растут они зимой, а летом – нет. Висят на ветках, блестят, как конфеты. (Сосульки)
  6. Тихо-тихо, как во сне, падает на землю ... (Снег)
  7. Упадут – не стонут, а ногой толкнешь – вперед бегут. (Санки)
  8. С неба падают зимой и кружатся над нами, легкие пушинки, белые ... (Снежинки)
  9. По небу летит, а не птица, воет, а не зверь. (Ветер, вьюга)
  10. Наступили холода, обернулась в лед ... (Вода)

Загадки про елку и украшения

  1. В декабре ее всегда ищут под елкой детвора. (Подарок)
  2. Засияет ярким светом в новогоднюю игру, а потом его разбить ты не дашь никому. (Шар елочный)
  3. Льется лампой не простая, а волшебная, цветная. В ней танцует огонек – это праздничный ... (Гирлянда)
  4. Свечи я зажгу на ней разноцветных сто огней. (Елка)
  5. Ярко, весело, звонко! На полу лежит ... (Серпантин)
  6. Не алмаз, а блестит, не рубин, а красный, не часы, а время показывает. (Шар елочный)
  7. Висит на елке, молчит, а потом как треснет – все ребята вздрогнут. (Хлопушка)
  8. Их под елкой ищут все, в яркой фольге, в бантах те... (Подарки)
Загадки про Деда Мороза, Снегурочку и волшебство

  1. Он с бородою седой, в теплой шубе красной. Ты сегодня жди его с целой сумкой классной. (Дед Мороз)
  2. У него огромный мешок. Кто он? Добрый ... (Старичок) (Дед Мороз)
  3. Не елка, а нарядная; не девочка, а кудрявая. (Снегурочка)
  4. В шубе, в шапке, красный нос – это ... (Дед Мороз)
  5. Там, где я, всегда мороз, я прихожу с метелью, вьюгой. Я рисую на стекле, кто я? (Дед Мороз/Зима)
  6. Наступает в полночь он, магический ... (Момент – бой курантов)

Разнообразить вечеринку помогут загадки на Новый 2026 год

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Загадки про Снеговика

  1. Снег лепишь ты из воды, ком на ком, скорей, скорей! Чтоб стоял он у ворот. Как зовется он? ... (Снеговик)
  2. Не замерзнет никогда, нос – горячая морковка. (Снеговик)
  3. Мы слепили его ловко. Вместо глаз – угольки, шляпа, нос – морковка, палка-ручка ловко. (Снеговик)

Загадки-описания (Что это?)

  1. Он не ходит, а скользит, лед речной он крепко скрутит. Всех на катанье зовет. Это праздничный … (Каток)
  2. Закружился, закружился, белый хоровод. На метелицу похож, только снега нету все ж. (Снежинки-конфетти)
  3. Что за птицы-невелички прилетают каждый год? На стекле рисуют перья – здесь узор, а здесь полет. (Морозные узоры)
  4. Ледяной, прозрачный, скользкий, пахнет свежестью, как рыбка. (Лед)
  5. Ледяная колокольня у нас под самым окном. (Сосулька)
  6. Две сестренки, две плутовки, носят шубки одной длины. Ледяные дорожки любят очень для прогулки. (Коньки)
  7. Мчатся с горки без мотора, нет колес и нет руля. Управляет им, однако, смелый юный королева и король. (Ледянка, ватрушка)
  8. Он летит из-под полена, рассыпается, как пена. (Искры от костра, бенгальский огонек)
  9. На окне художник есть. Рисует он узор весь день. (Мороз)
  10. Прячет месяц свой носок в мамину твою ... (Варежку)
  11. Голубая стрекоза весь декабрь кружится, вьется, снегом белым наряжает и деревья, и дома. (Метель)
  12. Что за чудо-поезд тут? Мимо елок, мимо пней мчится, не дымит, свистит. (Новогодний поезд с подарками)
  13. Ты возьми меня в ладошки и потереть сможешь немножко. Стану шариком я сразу, побегу играть в прятки. (Снежок)

Загадки про праздник и веселье

  1. Ждут его все ровно в полночь, жмурятся и загадают. Этот праздник самый долгий, потому что ... (Новый год)
  2. Он не танк и не ракета, а стреляет громко, да! (Петарда, хлопушка)
  3. Он сегодня волшебник, пиротехник и друг, рассыпает в небе свой яркий звук. (Салют, фейерверк)
  4. Мы стоим на нем, скользим, и под горку мы бежим. (Лед, каток)
  5. В новогоднюю ночь он расскажет нам всем, что часы пробили – живите без бед! (Бой курантов)
  6. Всех веселых, озорных собирает у елей. Это праздник самый шумный из всех детских дней. (Новый год)
  7. Не колючий, светло-синий, по ветвям развешан ... (Иней)
  8. Начал год, кончается, снова начинается. (Календарь)
  9. Падает с неба зимой, но не дождик. Кружится в танце таком ледяном. (Снег)
  10. Зажигаем дружно их, чтобы стало веселей. Голубые, красные, на верхушке ... (Огни на елке)
Веселые загадки на Новый год 2026

  1. Килограмм легких снежинок и килограмм тяжелого чугуна — что из этого весит больше? (Вес одинаковый, ведь и там, и там — целый килограмм).
  2. Наверх мы их поднимаем долго, а вниз они летят за секунду (Санки).
  3. Есть люди, которые верят в Деда Мороза, и те, кто не верит. А кто относится к третьей категории?(Сам Дед Мороз!)
  4. По веткам елки то вверх, то вниз перебегают веселые огоньки. Как называется такая шустрая команда? (Гирлянда).
  5. Кто никогда не опаздывает и появляется ровно в положенный час? (Новый год).

Лайфхак: как провести конкурс загадок

Чтобы праздник стал еще веселее, устройте турнир. Вот простой сценарий:

  1. Распечатайте загадки на карточках.
  2. Разделите гостей на команды.
  3. Загадывайте по очереди. За правильный ответ вручайте фант или сладкий приз.
  4. В конце наградите команду-победителя.

Скоро Новый год, и многих интересует: что почитать, что загадать, во что поиграть с детьми

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как загадывать загадки детям разного возраста

  • Для малышей 3-5 лет: показывайте картинку-подсказку и подсказывайте голосом.
  • Для детей 6-10 лет: устроите «Свою игру» с баллами и призами за самые сложные отгадки.
  • Для всей семьи: пусть дети сами загадывают загадки взрослым!

