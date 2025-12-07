Проверьте себя: 55 загадок с ответами на Новый год 2026 год

Загадки на Новый год — это классика, они бывают про Деда Мороза, Снегурочку, ёлку, подарки, снег, а также шуточные, с подвохом или про современный Новый год Фото: URA.RU

Разнообразить новогоднюю вечеринку или утренник проще всего загадками — это работает всегда. Чтобы вы не рылись в интернете в последний момент, URA.RU собрало самую большую и свежую подборку загадок на Новый год 2026. Берите готовые идеи и запускайте веселый конкурс.

Загадки на Новый год про зиму и снег

На дворе – гора, а в избе – вода. (Снег) Летом спит, зимой гудит. Снежным облаком летит. (Вьюга, метель) Что за звездочки сквозные на пальто и на платке? Все сквозные, вырезные, а возьмешь – вода в руке. (Снежинки) Мы летим с тобой вдвоем на высокой горке. Я тяну, а ты толкай – это же ... (Санки) Растут они зимой, а летом – нет. Висят на ветках, блестят, как конфеты. (Сосульки) Тихо-тихо, как во сне, падает на землю ... (Снег) Упадут – не стонут, а ногой толкнешь – вперед бегут. (Санки) С неба падают зимой и кружатся над нами, легкие пушинки, белые ... (Снежинки) По небу летит, а не птица, воет, а не зверь. (Ветер, вьюга) Наступили холода, обернулась в лед ... (Вода)

Загадки про елку и украшения

В декабре ее всегда ищут под елкой детвора. (Подарок) Засияет ярким светом в новогоднюю игру, а потом его разбить ты не дашь никому. (Шар елочный) Льется лампой не простая, а волшебная, цветная. В ней танцует огонек – это праздничный ... (Гирлянда) Свечи я зажгу на ней разноцветных сто огней. (Елка) Ярко, весело, звонко! На полу лежит ... (Серпантин) Не алмаз, а блестит, не рубин, а красный, не часы, а время показывает. (Шар елочный) Висит на елке, молчит, а потом как треснет – все ребята вздрогнут. (Хлопушка) Их под елкой ищут все, в яркой фольге, в бантах те... (Подарки)

Загадки про Деда Мороза, Снегурочку и волшебство

Он с бородою седой, в теплой шубе красной. Ты сегодня жди его с целой сумкой классной. (Дед Мороз) У него огромный мешок. Кто он? Добрый ... (Старичок) (Дед Мороз) Не елка, а нарядная; не девочка, а кудрявая. (Снегурочка) В шубе, в шапке, красный нос – это ... (Дед Мороз) Там, где я, всегда мороз, я прихожу с метелью, вьюгой. Я рисую на стекле, кто я? (Дед Мороз/Зима) Наступает в полночь он, магический ... (Момент – бой курантов)

Разнообразить вечеринку помогут загадки на Новый 2026 год

Загадки про Снеговика

Снег лепишь ты из воды, ком на ком, скорей, скорей! Чтоб стоял он у ворот. Как зовется он? ... (Снеговик) Не замерзнет никогда, нос – горячая морковка. (Снеговик) Мы слепили его ловко. Вместо глаз – угольки, шляпа, нос – морковка, палка-ручка ловко. (Снеговик)

Загадки-описания (Что это?)

Он не ходит, а скользит, лед речной он крепко скрутит. Всех на катанье зовет. Это праздничный … (Каток) Закружился, закружился, белый хоровод. На метелицу похож, только снега нету все ж. (Снежинки-конфетти) Что за птицы-невелички прилетают каждый год? На стекле рисуют перья – здесь узор, а здесь полет. (Морозные узоры) Ледяной, прозрачный, скользкий, пахнет свежестью, как рыбка. (Лед) Ледяная колокольня у нас под самым окном. (Сосулька) Две сестренки, две плутовки, носят шубки одной длины. Ледяные дорожки любят очень для прогулки. (Коньки) Мчатся с горки без мотора, нет колес и нет руля. Управляет им, однако, смелый юный королева и король. (Ледянка, ватрушка) Он летит из-под полена, рассыпается, как пена. (Искры от костра, бенгальский огонек) На окне художник есть. Рисует он узор весь день. (Мороз) Прячет месяц свой носок в мамину твою ... (Варежку) Голубая стрекоза весь декабрь кружится, вьется, снегом белым наряжает и деревья, и дома. (Метель) Что за чудо-поезд тут? Мимо елок, мимо пней мчится, не дымит, свистит. (Новогодний поезд с подарками) Ты возьми меня в ладошки и потереть сможешь немножко. Стану шариком я сразу, побегу играть в прятки. (Снежок)

Загадки про праздник и веселье

Ждут его все ровно в полночь, жмурятся и загадают. Этот праздник самый долгий, потому что ... (Новый год) Он не танк и не ракета, а стреляет громко, да! (Петарда, хлопушка) Он сегодня волшебник, пиротехник и друг, рассыпает в небе свой яркий звук. (Салют, фейерверк) Мы стоим на нем, скользим, и под горку мы бежим. (Лед, каток) В новогоднюю ночь он расскажет нам всем, что часы пробили – живите без бед! (Бой курантов) Всех веселых, озорных собирает у елей. Это праздник самый шумный из всех детских дней. (Новый год) Не колючий, светло-синий, по ветвям развешан ... (Иней) Начал год, кончается, снова начинается. (Календарь) Падает с неба зимой, но не дождик. Кружится в танце таком ледяном. (Снег) Зажигаем дружно их, чтобы стало веселей. Голубые, красные, на верхушке ... (Огни на елке)

Веселые загадки на Новый год 2026

Килограмм легких снежинок и килограмм тяжелого чугуна — что из этого весит больше? (Вес одинаковый, ведь и там, и там — целый килограмм). Наверх мы их поднимаем долго, а вниз они летят за секунду (Санки). Есть люди, которые верят в Деда Мороза, и те, кто не верит. А кто относится к третьей категории?(Сам Дед Мороз!) По веткам елки то вверх, то вниз перебегают веселые огоньки. Как называется такая шустрая команда? (Гирлянда). Кто никогда не опаздывает и появляется ровно в положенный час? (Новый год).

Лайфхак: как провести конкурс загадок

Чтобы праздник стал еще веселее, устройте турнир. Вот простой сценарий:

Распечатайте загадки на карточках. Разделите гостей на команды. Загадывайте по очереди. За правильный ответ вручайте фант или сладкий приз. В конце наградите команду-победителя.

Скоро Новый год, и многих интересует: что почитать, что загадать, во что поиграть с детьми

Как загадывать загадки детям разного возраста