ММК повысил эффективность системы закупок в ответ на рыночные вызовы

ММК рассказали об обновлении системы закупок Фото: пресс-служба ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) выстроил новую систему закупок из-за изменений в сфере поставщиков и логистики, образовавшихся за последние три года. Об этом сообщила и.о. начальника управления сменного оборудования ПАО «ММК» Татьяна Буянкина в ходе профильной сессии форума MiningWorld Summit.

«Прежняя система оказалась недостаточно гибкой и быстрой для сложившихся условий. В том числе из-за переизбытка регламентов, долгих процедур согласования и недостатка экспертизы для работы с аналогами продукции и новыми рынками», — рассказала Буянкина.

С 2022 года комбинат столкнулся сразу с несколькими рыночными вызовами. Так, у компании сменилось до 70% критично важных поставщиков, а стоимость логистики по некоторым направлениям выросла в три раза. Необходимо было срочно настраивать новую систему закупок, чтобы сохранить работоспособность всей сферы.

Одним из ключевых инструментов выхода из сложившейся ситуации стало внедрение цифровых решений, в том числе передовой аналитики на основе Process Mining. Эта технология с использованием искусственного интеллекта позволяет выявлять узкие места в бизнес-процессах, в частности, точки возникновения задержек, а также формировать прогнозы по срокам выполнения операций. Применение такого подхода обеспечило, в том числе, сокращение операционного цикла на 15%.

Дополнительно в проекте была реализована программная роботизация (RPA). В работу введены роботы «Организация проведения процедуры „Открытие торга“» и «Робот по рассылке уведомлений о согласовании технических характеристик». Их использование позволило исключить ошибки при ручном вводе данных, освободить свыше 20 часов трудозатрат в месяц на одного сотрудника и втрое ускорить запуск соответствующей процедуры.

Отдельным направлением донастройки системы стали управление рисками и импортозамещение. Речь шла не только о смене поставщиков, но о формировании устойчивой экосистемы снабжения с приоритетом импортозамещения, диверсификации и развития партнерской базы. Для решения этих задач на ММК был создан Центр экспертизы, сфокусированный на реверс-инжиниринге, формировании собственных проектно-инжиниринговых компетенций и поиске аналогов требуемых товаров и услуг.

Кроме того, к уже действующему с 2014 года представительству ММК в Китае было добавлено новое представительство в Индии (Мумбаи). В результате удалось довести долю закупаемого оборудования российского и ЕАЭС-производства до 88%, оставшиеся около 12% приходятся на поставщиков из стран дальнего зарубежья.

Еще одним приоритетным направлением стало развитие поставщиков, что позволяет сократить разрыв между потребностями ПАО «ММК» и текущими возможностями рынка. Компания регулярно организует Дни открытых дверей, в ходе которых поставщики имеют возможность напрямую общаться с техническими специалистами и руководством предприятия. Для совместного решения конкретных производственных задач создаются кросс-функциональные рабочие группы с участием представителей поставщиков.

В целях публичного признания достижений партнеров и укрепления долгосрочного сотрудничества ежегодно проводится конкурс «Лучший поставщик». Существенную роль играет также прозрачность и координация в сфере логистики, обеспечиваемая через Портал поставщика в корпоративной информационной системе (КИС). С помощью КИС направляются запросы поставщикам для получения обратной связи по плановым срокам производства и отгрузки материально-технических ресурсов по заказам ПАО «ММК».

