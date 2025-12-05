Выяснились неожиданные подробности о квартире Долиной

Сумма налога за спорную недвижимость Долиной составила более 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Лариса Долина не уплатила налог на имущество за спорную квартиру, сумму превышающую сто тысяч рублей внесла Полина Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц... его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — заявила адвокат Свириденко. Ее слова передает РИА Новости.

Она также отметила, что возражения её доверительницы остались без внимания со стороны налоговой службы. Несмотря на признание судами сделки купли-продажи недействительной, обязанность по уплате налога была предъявлена Лурье.

Верховный Суд России рассмотрит жалобу по этому делу 16 декабря. Ранее суды трех инстанций оставили квартиру в собственности Долиной, признав её жертвой мошенничества.