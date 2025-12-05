Выяснились неожиданные подробности о квартире Долиной
Сумма налога за спорную недвижимость Долиной составила более 100 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Певица Лариса Долина не уплатила налог на имущество за спорную квартиру, сумму превышающую сто тысяч рублей внесла Полина Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц... его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — заявила адвокат Свириденко. Ее слова передает РИА Новости.
Она также отметила, что возражения её доверительницы остались без внимания со стороны налоговой службы. Несмотря на признание судами сделки купли-продажи недействительной, обязанность по уплате налога была предъявлена Лурье.
Верховный Суд России рассмотрит жалобу по этому делу 16 декабря. Ранее суды трех инстанций оставили квартиру в собственности Долиной, признав её жертвой мошенничества.
Конфликт вокруг спорной квартиры возник, когда Долина под влиянием мошенников продала жилье Полине Лурье, а затем через суд вернула его себе, будучи признанной жертвой мошенничества. После этого нижестоящие инстанции признали сделку недействительной, Лурье лишилась и квартиры, и денег, ее защита подала жалобу в Верховный суд, а в Госдуме заявили, что разбирательство может потребовать разъяснений и точечных изменений в законах о сделках с жильем.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.