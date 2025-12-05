Российскому бизнесу назвали сервис, ускоряющий международные платежи
Сервис «А7» позволяет проводить B2B-платежи с зарубежными партнерами вне зависимости от масштабов бизнеса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Банк ПСБ представил на Челябинском промышленном форуме бизнес-инструмент для безопасных и оперативных международных платежей. Участникам круглого стола «Финансы. Лизинг. Инструменты ФРП» рассказали о возможностях созданной ПСБ платформы «А7», которая помогает компаниям проводить расчеты с зарубежными партнерами в условиях изменившейся мировой финансовой инфраструктуры, сообщили URA.RU в пресс-службе банка.
«Количество запросов на внешнеторговые операции от наших клиентов стабильно растет, и это не только крупные корпорации и холдинги, но и малый и средний бизнес. Благодаря платформе трансграничных платежей А7 компании получили возможность проводить сделки с контрагентами любой юрисдикции, в любой валюте и в короткие сроки — день в день», — отметила заместитель регионального директора ПСБ в Челябинске Оксана Леонтьева.
В банке подчеркивают, что сервис доступен для всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), вне зависимости от масштабов бизнеса, и позволяет осуществлять расчеты в различных валютах. Фиксированная комиссия составляет 0,3% без НДС, вне зависимости от суммы платежа. По данным ПСБ, активнее всего возможностями «А7» пользуются предприятия, сотрудничающие с Китаем, однако в системе растет и количество транзакций со странами Азии, Ближнего Востока и Африки.
Для подключения к сервису участникам ВЭД необходимо пройти всего несколько шагов. Сперва нужно обратиться к менеджеру банка за персональной консультацией и регистрационной ссылкой, после — пройти регистрацию в личном кабинете. Затем необходимо присоединиться к агентскому договору, согласовать платежный маршрут и поставить контракт с иностранным контрагентом на банковский учет.
После оформления платежного поручения происходит перевод финансов в рублях и оплата комиссии, а агент банка предоставляет клиенту полный комплект закрывающих документов. Представители ПСБ подчеркнули, что на фоне изменений в международных платежных системах потребность в устойчивых, быстрых и юридически безопасных трансграничных расчетах для бизнеса продолжает расти.
