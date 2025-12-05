Российские мастера выставят ледовые скульптуры в Новом Уренгое

Ледовые скульптуры в Новом Уренгое буду изготавливать с 8 по 13 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Традиционный фестиваль ледовых скульптур стартует в Новом Уренгое (ЯНАО) 8 декабря. В 2025 году сменилась территория проведения фестиваля — участники будут работать на площади перед арт-центром «Газ», сообщили в администрации города.

«С 8 по 13 декабря мастера из разных регионов страны будут создавать для нас ледяную сказку. Тема фестиваля — сказки Михаила Салтыкова-Щедрина», — говорится в сообщении.