Индия взяла на вооружение разработку главного танкового завода России

Президент России Владимир Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире и заявил о готовности продолжать передавать Индии российские оборонные технологии. Об этом он сообщил в интервью индийскому телеканалу India Today, фрагменты которого распространили российские СМИ. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Нью-Дели охватывает широкий спектр продукции — от кораблей и ракет до самолетов и бронетехники.

«Индия же производит наши танки Т-90. Уверяю вас, это одни из самых лучших танков в мире», — подчеркнул президент. Российский лидер уточнил, что речь идет не только о поставках готовых изделий, но и о локализации производства и передаче технологий индийской стороне, что позволяет Дели развивать собственный оборонно-промышленный комплекс.

Ранее в госкорпорации «Ростех» отмечали, что танки семейства Т-90, в том числе модернизированный вариант Т-90М «Прорыв», проходят проверку в реальных боевых условиях, что повышает интерес к ним у иностранных заказчиков. Глава корпорации Сергей Чемезов заявлял, что по совокупности характеристик «Прорыв» превосходит многие западные образцы, а объемы производства российской военной техники остаются высокими.

