Армия и оружие

Индия взяла на вооружение разработку главного танкового завода России

Президент РФ Путин похвалил танки Т-90, которые производит «Уралвагонзавод»
05 декабря 2025 в 10:32
Президент Владимир Путин похвалил танки уральского гиганта УВЗ (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире и заявил о готовности продолжать передавать Индии российские оборонные технологии. Об этом он сообщил в интервью индийскому телеканалу India Today, фрагменты которого распространили российские СМИ. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Нью-Дели охватывает широкий спектр продукции — от кораблей и ракет до самолетов и бронетехники.

«Индия же производит наши танки Т-90. Уверяю вас, это одни из самых лучших танков в мире», — подчеркнул президент. Российский лидер уточнил, что речь идет не только о поставках готовых изделий, но и о локализации производства и передаче технологий индийской стороне, что позволяет Дели развивать собственный оборонно-промышленный комплекс. 

Ранее в госкорпорации «Ростех» отмечали, что танки семейства Т-90, в том числе модернизированный вариант Т-90М «Прорыв», проходят проверку в реальных боевых условиях, что повышает интерес к ним у иностранных заказчиков. Глава корпорации Сергей Чемезов заявлял, что по совокупности характеристик «Прорыв» превосходит многие западные образцы, а объемы производства российской военной техники остаются высокими. 

Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Индии, Нью-Дели, с официальным визитом, который пройдет 4-5 декабря. Это первая поездка российского лидера в страну с начала СВО. Поездка Путина проходит по приглашению премьер-министра Индии. Визит приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели.

