Екатеринбуржцам рассказали, как выгодно приобрести автомобиль до конца года

В дилерский центр поступила обновленная LADA NIVA Travel в пяти комплектациях Фото: предоставлено «Автовек ЛАДА»

У свердловчан появилась последняя возможность выгодно купить новые автомобили LADA до их подорожания в январе 2026 года. До 20 декабря у официального дилера «Автовек Лада» действуют дополнительные новогодние скидки и подарки для покупателей. Как сообщили URA.RU представители дилерского центра, для юрлиц действует лизинг со скидкой до полумиллиона рублей.

«До 20 декабря покупатели нового автомобиля LADA или автомобиля с пробегом получат дополнительные скидки и дорогие подарки, например, зимние шины или автосигнализацию. Также в декабре возобновила действие госпрограмма, по которой медики, учителя, участники СВО и граждане с инвалидностью могут сэкономить 20% от стоимости авто, а семьи с двумя детьми — 10%. Юридические лица могут приобрести в лизинг LADA Aura со скидкой до 550 000 рублей», — пояснили в «Автовек Лада».

Также официальный дилер сообщил о поступлении обновленной LADA NIVA Travel в пяти комплектациях — Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno. Рекомендованные розничные цены начинаются от 1 млн 390 тысяч рублей.

Внедорожник получил ряд важных улучшений. Сердце LADA NIVA Travel 2025 — 1,8-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Главной особенностью нового мотора стала улучшенная тяга на низких оборотах, что особенно важно для движения по пересеченной местности. Также для модели внедорожника 2025 года разработана новая коробка передач, адаптированная под возможности двигателя. Подвеска дополнена стабилизатором поперечной устойчивости, а тормозная система получила вентилируемые диски для повышенной надежности.

Перед покупкой автомобиля клиенты «Автовека Лада» могут пройти тест-драйв. Помимо LADA NIVA Travel, покупатели смогут опробовать LADA Aura, Granta, Largus и Vesta. Кроме того, владельцы автомобиля LADA всего за один рубль получат доступ к многофункциональному сервису «LADA Забота». Он позволяет решать самые сложные, экстренные и типичные задачи, связанные с владением и обслуживанием автомобиля.

Записаться на тест-драйв и узнать подробности об акциях можно на сайте дилерского центра или по телефону: +7 343 253-00-53.













