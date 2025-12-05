В Перми контролеры за утро поймали 51 «зайца» в автобусах

Все нарушители привлечены к административной ответственности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Утром 4 декабря в часы пик в Кировском районе Перми была проведена усиленная проверка на остановке «Кинотеатр „Экран“». Контролеры МКУ «Гортранс» осуществляли контроль оплаты проезда в автобусах маршрутов № 15, 39, 60, 64, 65 и 80. Всего удалось выявить 51 пассажира без билета.

«Часть пассажиров, уличенных в безбилетном проезде, отказалась выполнить законное требование контролеров и предъявить паспорт для составления акта. Для установления их личности и последующего привлечения к ответственности были вызваны сотрудники правоохранительных органов», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».

В департаменте транспорта администрации Перми подчеркнули, что безбилетный проезд рассматривается не только как нарушение правил, но и как фактор, негативно влияющий на финансовую устойчивость городской транспортной системы. Поступления от оплаты проезда направляются на обновление подвижного состава и обеспечение безопасности перевозок. Кроме того, массовые случаи неоплаты подрывают принцип социальной справедливости: те, кто не платит за проезд, фактически перекладывают финансовое бремя на добросовестных пассажиров.

