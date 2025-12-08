Останетесь без денег: челябинцам раскрыли алгоритм получения выплат за ВДГО

За газовый котел с подключением можно получить субсидию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске и области за несколько лет работы специальной программы расширен перечень категорий жителей, которым выплачивается убсидия на установку газового котла и его подключение. Жителям компенсируют на эти цели от 150 до 200 тысяч рублей, однако необходимо действовать по определенному алгоритму.

«Мой отец подписал договор с газовой компанией, после установки котла обратился в соцслужбы за субсидией, но ему отказали. Оказалось, что нужно было заранее встать на учет. Мы об этом не знали, а газовщики не предупредили», — рассказала URA.RU дочь мужчины.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, заключение договора на поставку газа до момента подачи заявления о постановке на учет является одним из оснований для отказа в предоставлении услуги. Средства на эти цели выделить уже нельзя, так как они будут считаться нецелевыми.

Встаем на учет

С начала 2025 года выплату на внутридомовое газовое оборудование получили свыше четырех тысяч южноуральских семей. Для того, чтобы воспользоваться компенсацией, нужно строго следовать алгоритму.

«Для того чтобы получить выплату, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства до заключения договора на поставку газа. Максимальный размер выплаты составляет 150 тысяч рублей (для семей участников специальной военной операции — 200 тысяч рублей), — пояснили в пресс-службе областного минсоца.

По данным областного ведомства, в 2025 году выплата предоставлена 4286 жителям региона на общую сумму 651,5 млн рублей. Всего с момента принятия закона деньги получили уже 15 тысяч семей и одиноко проживающих граждан

«Учитывая, что данная мера поддержки предусмотрена для оборудования жилых помещений внутридомовым газовым оборудованием впервые, хочу обратить внимание, что жители области, которые планируют воспользоваться помощью от государства, должны обратиться в органы социальной защиты до заключения договора на поставку газа. Это обязательное условие для получения выплаты», — пояснила министр социальных отношений региона Наталья Лугачева.

Как это работает

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера с 2021 года действует мера поддержки, предусматривающая выплату на приобретение внутридомового газового оборудования. В то время как программа социальной догазификации обеспечивает подведение газа до границ земельных участков, региональные меры социальной поддержки позволяют жителям области купить и установить необходимое оборудование внутри домов.

«Выплата может быть направлена на оплату приобретения внутридомового газового оборудования, на устройство и переустройство вентиляционных и дымовых каналов, на систему отопления, источником теплоснабжения которой является газовый котел, а также на оплату работ по установке газового оборудования», — рассказала Лугачева. Выплата положена в соответствии с перечнем льготных категорий.

Кто имеет право на компенсацию

Изначально право на получение единовременной социальной выплаты было предусмотрено лишь для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Однако по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера перечень получателей данной меры социальной поддержки был существенно расширен и в настоящее время включает более 20 льготных категорий граждан.

В 2022 году воспользоваться правом на выплату смогли инвалиды I и II групп, совместно проживающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, а также семьи мобилизованных граждан. В 2023 году список был дополнен: в него вошли военнослужащие по контракту, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, малоимущие семьи с детьми и малоимущие одиноко проживающие граждане.

С 2024 года право на единовременную социальную выплату также получили семьи военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и участвующих в специальной военной операции, а также лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, включая родителей, усыновителей, опекунов и попечителей.