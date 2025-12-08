Такого еще не было: застройщик дарит тюменцам пакет премиум-услуг и обслуживание управляющей компании

Клубный дом в центре Тюмени уже сдан Фото: предоставлено компанией «Звезда»

В Тюмени появился формат жизни, сочетающий современную эстетику и инфраструктуру комфорта с исключительным пакетом привилегий. Резиденты клубного дома «Никитин» получат пять лет обслуживания от управляющей компании, заботу об удобстве и здоровье (услуги клининга, косметологии, стоматологии), а также уход за автомобилем и годовую клубную карту в фитнес-центр при покупке квартиры с декабря 2025 по февраль 2026 года. О запуске акции URA.RU сообщили в пресс-службе строительной экосистемы «Звезда», которая занимается реализацией проекта.

«Это не просто бонус — это новый формат жизни, где комфорт по-настоящему становится стандартом. „Никитин“ — клубный дом, расположенный в самом центре Тюмени — в створе улиц Энергетиков, Пржевальского и Севастопольской. Здесь технологии и эстетика соединяются, чтобы каждый день был наполнен удобством», — отметили представители «Звезды».

Клубный дом уже введен в эксплуатацию, и скоро ожидается выдача ключей. Он спроектирован с акцентом на технологичность. Для резидентов предусмотрены дворовые зоны с Wi-Fi и скамейками, оснащенными USB-розетками, циркадное освещение и подземный паркинг с распознаванием номеров и высотой потолков до пяти метров.

Продолжение после рекламы

Парадные в доме по уровню сервиса напоминают гостиничное лобби: теплые полы, музыкальное сопровождение, двухуровневая зона ожидания. Вход в здание осуществляется по Face ID, отпечатку пальца или QR-коду. Внутри квартир установлены биометрические замки, датчики протечек и система телеметрии для автоматической передачи показаний счетчиков.

При этом квартиры в «Никитине» отличаются разнообразием планировок под любой сценарий жизни. Покупателям доступны варианты с террасами для расслабления на свежем воздухе, увеличенной высотой потолков и разнообразными эргономичными планировками. Подробности можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру: +7(3452)550291 или на сайте https://никитин72.рф/.

Организатор акции ООО «СЗ Звезда». Не оферта. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на определенный пул квартир в ЖК «Никитин» и ограничено количеством квартир. Продажа квартир осуществляется на основании ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».