В 2026 году Управлению Росгвардии по Челябинской области исполняется 10 лет. В рамках совместного проекта «10 лет — 10 подвигов» агентство URA.RU знакомит челябинцев с сотрудниками и военнослужащими управления, мужественность и самоотверженность которых помогла спасти не одну жизнь. Один из героев проекта — Петр (имя изменено) — во время командировки в зону СВО спас бригаду медиков от вооруженного ножом мужчины. История сотрудника — в материале URA.RU.

Как все начиналось

Петр родился и вырос в Челябинской области в семье военных: отец и мать были офицерами. Не удивительно, что с детства он мечтал продолжить семейную традицию. Но, как он признался в разговоре с журналистом, поступить в военный ВУЗ в Челябинске у него не вышло, так как учебное заведение было расформировано. При этом желание служить Родине никуда не пропало, и он решил пойти в армию.

«Я ушел в армию и попал служить в спецназ. Во время срочной службы понял, что это мое. Так и отслужил около 10 лет. При этом часть дислоцировалась далеко от дома, и было принято решение о переводе в Челябинскую область», — рассказал URA.RU Петр.

Командировки в зону СВО

За плечами Петра четыре командировки в зону СВО. Во время одной из них он спас бригаду скорой помощи от вооруженного ножом и «розочкой» мужчины. Боец признается, что обездвижить противника ему помог полученный в спецназе опыт.

В рукопашную против вооруженного неадеквата

Сотрудник вспомнил, что ситуация произошла в утреннее время в одном из населенных пунктов в зоне СВО. Во время обхода территории он увидел автомобиль скорой помощи и сначала не придал этому особого значения.

«Сначала я подумал, что скорая приехала к какой-нибудь бабушке. Но, проходя мимо автомобиля, увидел, как из подъезда выбежали две женщины-медика. Они спрятались за моей спиной и попросили о помощи. Я попытался узнать, что случилось и увидел, что за ними гонится мужчина с большим ножом и разбитой бутылкой, в простонародье „розочка“», — вспомнил боец.

Неадекват не признал в Петре сотрудника Росгвардии и бросился на него. Призывы остановиться на него не подействовали. Боец предположил, что злоумышленник находился в состоянии опьянения. Мгновенно среагировав, он обездвижил агрессора.

«Моя подготовка в спецподразделении не прошла даром. Мужчина пытался ударить меня ножом, но я успел среагировать и после непродолжительной рукопашной схватки сумел его скрутить. Тут же я обратился с сотрудником скорой помощи, чтобы они поставили ему успокоительное. Но укол не помог. Видимо, состояние опьянения было слишком сильным», — отметил Петр.

На шум подоспели сослуживцы Петра. Они помогли загрузить неадеквата в карету скорой помощи.

«Мы его вчетвером кое как держали, представляете? Человек, видимо, под таким наркотическим воздействием находился, что вообще себя не контролировал. С помощью сослуживцев его удалось уложить на медицинскую каталку. А чтобы он не вырвался — пристегнули его ремнями», — вспомнил Петр.

Закулисье истории

Как стало известно позднее, неадекват решил свести счеты с жизнью. Его отец не дал ему это сделать и стал первой жертвой.

Старик вызвал бригаду медиков, чтобы успокоить сына. Но тот набросился и на медиков. Остановить буяна смог только Петр.

Награда для героя

После инцидента сотрудники местного отдела полиции, приехавшие на вызов, записали личные данные Петра. Руководство оценило смелось бойца и наградило его.

«Указом президента Российской Федерации мне присвоена медаль „За спасение погибавших“, — смущенно сказал Петр. Он не считает, что сделал что-то сверхъестественное. Защита граждан — это главное в работе Росгвардии.

«Родину нужно защищать»

Петр служит уже 17 лет. И за все это время у него не было ни одной мысли, чтобы сменить вид деятельности. Боец дал присягу и будет верен ей до конца.

«Это мой выбор, моя профессия, мой долг. Я давал клятву, принимал присягу. Я до конца предан службе», —— говорит сотрудник.