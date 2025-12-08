В ХМАО рабочий подрядчика «Транснефти» отсудил почти миллион рублей за работу без договора
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Лангепасе (ХМАО) сотрудник подрядной организации «Сибстройком», выполнявшей работы на объектах «Транснефти», через суд взыскал почти миллион рублей за работу без трудового договора. Об этом говорится в решении Лангепасского городского суда, с которым ознакомилось агентство URA.RU.
«Вахтовик работал разнорабочим и мастером участка в ООО „Сибстройком“, которое оказывало услуги по обслуживанию нефтепроводов на объектах „Транснефть-Сибирь“ с 2023 по 2024 год. Трудовой договор с ним не заключили, платили по устной договоренности — по три тысячи рублей за смену. Суд постановил признать эти отношения трудовыми и взыскать с работодателя 898 483 рубля, в том числе 537 тысяч задолженности по зарплате, 261 тысячу компенсации за задержку и 100 тысяч морального вреда», — следует из материалов дела.
Суд установил, что в 2023–2024 годах мужчина отработал 179 смен, каждая оплачивалась по три тысячи рублей. Всего ему начислили 537 тысяч рублей, но деньги так и не перечислили.
Суд признал, что между вахтовиком и «Сибстройкомом» были трудовые отношения, заставил компанию подать сведения в Фонд пенсионного и социального страхования, начислить страховые взносы и выплатить сотруднику задолженность, компенсацию за задержку зарплаты и моральный вред. Общая сумма составила 898 483 рубля.
