Андрей Постовалов подписал важный документ с коллегами из КНР Фото: Пресс-служба администрации Нижнетуринского муниципального округа

Глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов (Свердловская область) в ноябре подписал соглашение об установлении побратимских связей с мэром китайского города Телин (провинция Ляонин) Чжан Бао Дун. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижнетуринского муниципального округа. Документ закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество, в первую очередь в сфере экономики.

В администрации пояснили, что выбор Телина не случаен: города связывает общая история, а сейчас власти ориентируются на практическое наполнение этих связей. «Мы стремимся перейти от исторического наследия к экономическому будущему. Соглашение предполагает налаживание между Нижней Турой и Телином товарообмена. Определим площадки на нашей территории, на которые можно привлечь инвесторов для создания производства. С появлением новых производств увеличится количество рабочих мест для нижнетуринцев и наполнение бюджета округа. Но это дело не одного дня, а работа на перспективу, чтобы Нижняя Тура получила возможность для развития», — заявил глава Нижнетуринского муниципального округа Андрей Постовалов.

В состав уральской делегации также вошли депутат Государственной думы Антон Шипулин и председатель совета директоров АО «Тизол» Федор Дергачев. Участие представителя крупного предприятия, пояснили в пресс-службе, должно способствовать проработке возможных индустриальных и инвестиционных проектов с Китаем. Помимо экономических отношений, стороны обсудили перспективы культурных обменов, участия творческих коллективов и молодежных организаций в совместных программах.

Продолжение после рекламы

Население китайского Телина примерно в 100 раз превышает численность жителей Нижней Туры. В мэрии рассчитывают, что побратимские отношения помогут привлечь в город новые контакты, проекты и установить прямые связи между предприятиями и учреждениями образования.