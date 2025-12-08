Правда ли, что мандарины с листьями свежее: пермская ученая разобрала популярные мифы

Сладость мандаринов не зависит от их цвета или формы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На полках пермских магазинов начали появляться мандарины. Зеленые, маленькие, гибридные, с листьями. Из-за разнообразия сортов вокруг цитрусовых появилось множество мифов. В правдивости распространенных мнений о мандаринах корреспондент URA.RU разбирался вместе с ведущим инженером кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Марией Комбаровой.

Миф 1: мандарины с листьями свежее

По словам ученой, это маркетинговый ход. Дело в том, что зеленые листья на оранжевом фоне оживляют внешний вид мандарина и создают впечатление его свежести. При этом листья цитрусовых очень плотные и долго не вянут. Так, под видом свежих можно продать полежавшие плоды.

Но у мандаринов с листьями также есть преимущества. Сбор фруктов вместе с листьями менее травматичен для плода. К тому же дерево образует на ветке боковые почки, которые позже приведут к высокому урожаю.

Продолжение после рекламы

Миф 2: импортные мандарины напичканы химикатами

Это заблуждение. В Россию мандарины везут из Испании, Италии, Турции, Китая, Египта, Марокко, Перу, Бразилии, Абхазии. В каждой из этих стран разный подход к выращиванию деревьев и их обработке химикатами. «Чаще всего дерево опрыскивают, когда оно цветет, чтобы насекомые не ели растение. Но стоит учитывать, что насекомые едят молодые плоды, поэтому зрелые мандарины не обрабатывают. Продукты химического синтеза обычно накапливаются в ветках, листьях, побегах, но не в самих плодах», — отметила Мария Комбарова.

Инженер не отрицает, что цедру мандарина могут обрабатывать химикатами, чтобы она не высохла раньше времени. Но в мякоть вещества не проникают. А тем, кто привык использовать цедру для выпечки, рекомендуют тщательно ее промыть.

Миф 3: «пухлые» мандарины всегда слаще

Это тоже не всегда верно. Существуют разные виде плодов мандарина: приплюснутые или гибридные, например, как клементины. Первые по своей природе не будут пухлыми, а вторые будут. Но, по словам ученой, это не гарантия сладости. Если хочется выбрать сладкий плод, стоит обратить внимание на вес мандарина. Чем он тяжелее, тем больше в нем сока, соответственно, он будет слаще.

Миф 4: зеленые мандарины кислые

Это неправда. По словам Марии Комбаровой, цвет мандарина зависит не от вкуса, а от сорта. Например, мандарины сорта уншиу вкусные, но зеленые. «Этот миф возник из-за того, что потребителям психологически тяжело выбирать зеленый плод. Хотя внутри находится яркая мякоть с восхитительным сладким вкусом», — отметила ученая.

Миф 5: мандарины без косточек дороже и вкуснее

Этот миф правдив отчасти. Мандарины без косточек действительно продают дороже. Это связано с работой селекционеров. Они специально выводят плоды без косточек и берут дополнительную плату за свои труды. Такие расходы закладывают в стоимость фруктов. Но при этом наличие или отсутствие косточки никак не влияет на вкус.

Миф 6: «бейби» мандарины — генномодифицированные плоды