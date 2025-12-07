От Броненосца «Потемкин» до современного балета: история пермского драматического Театра-Театра

Театр-Театр в Перми готовится к 100-летию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Театр-Театр, который известен сейчас далеко за пределами Перми и уже давно не является исключительно драматическим, начинался как Театр рабочей молодежи в далеком 1927 году. Здесь работали такие звезды как Марк Захаров и Георгий Бурков. Сам театр за свою почти 100-летнюю историю переезжал не просто из одного здания в другое, а менял города. В судьбе ТТ даже можно найти ответ на вопрос, почему в Перми все еще не построена новая сцена театра оперы и балета, которую обещали много лет назад. Недавно в Театре-Театре появился новый главный режиссер Марк Букин, в следующем сезоне ТТ отметит 100-летний юбилей. О прошлом, настоящем и будущем театра — в материале URA.RU.

Начало

Легендарный фильм «Броненосец „Потемкин“» Сергей Эйзенштейн показывает в конце 1925 года. Уже в 1927 одноименным спектаклем в Перми свой первый сезон открывает Театр рабочей молодежи (ТРАМ). В те постреволюционные годы на сцене в здании бывшей синагоги труппа ставила спектакли, соответствующие эпохе: «Шлак», «Ярость», «Ржавчина», «Рельсы гудят», «Вредный элемент». В 1930 году трамовцы освобождаются от работы на предприятиях для постоянной службы в театре. И уже в 1934 году на сцене появляется классика — комедия «Слуга двух господ» Карло Гольдони. В 1930-х театр активно гастролирует, а к первому юбилею получает признание мэтров — Всеволода Мейерхольда и Константина Станиславского.

Семилетние гастроли

Став профессиональным театром, труппа в 1931 году переезжает в Свердловск. Не по своей воле, а по решению властей. Театр получил статус областного и мигрировал в столицу региона — Пермской области тогда не существовало. Там он даже получает официальное название Свердловский театр имени «Комсомольской правды». Семь лет труппа активно выступает, гастролирует, получает признание. И только в 1938 году с образованием Пермской области театр возвращается на родину.

После войны

Георгий Бурков дает автографы пермским зрителям, 1979 год Фото: Государственный архив Пермского края, Ф. ф-61. Оп.61п. Д.8687





Первое постоянное помещение театр получает в 1948 году. Для этого специально реконструировали особняк Любимовой — тот самый, в котором сейчас размещается ТЮЗ. В 1950-х в пермском драматическом работают известные в будущем всей стране Марк Захаров, который позже возглавил «Ленком», и Георгий Бурков — звезда советского театра и кино. В 1967 году художественным руководителем театра стал Иван Бобылев. Годы его работы в театре даже называют «эпохой Бобылева» или «Бобылевским периодом». С 1967 по 2004 годы он создал более 50 спектаклей и пригласил в театр 42 режиссера и 47 художников из Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы. Именно при нем театр получает в 1982 году новое здание на ул. Ленина, где он находится и по сей день.

Театры строятся долго

Труппа драмтеатра в новое здание заехала в 1982 году. А спроектировали его еще в 1966 году. Сама стройка началась в 1974-м. Через год работы приостановили, возобновив их только в 1976-м. На следующий год о проекте писал журнал «На стройках России»: «Драматический театр на 1000 мест, строительство которого началось в Перми, органично войдет в ансамбль центра города и завершит в основном его формирование. Новое здание замыкает собой километровую парковую эспланаду с противоположной стороны, которой возвышается Дом Советов». Выступить на новой сцене актеры смогли только в 1982 году. От проекта до первого спектакля прошло 16 лет. Не удивительно, что и новое здание Пермского театра оперы и балета горожане и труппа ждут уже много лет.

Новое время

Борис Мильграм дал театру новое имя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





Начало современного этапа в истории театра знаменуется приходом в 2004 году на пост художественного руководителя Бориса Мильграма. Он сразу меняет репертуарную политику — первый спектакль, поставленный при нем — это мюзикл «Владимирская площадь». Знакомые зрителю драматические актеры впервые запели на разные голоса. Впервые же были построены сложные декорации: многоэтажные дома-стены. Мильграм начинает сотрудничество с зарубежными режиссерами и продюсерами. А в 2007 году вовсе переименовывает театр. Отныне это не Драмтеатр, а Театр-Театр.

В 2008 году Мильграм уходит на должность регионального министра культуры, активно участвует в Пермской культурной революции губернатора Олега Чиркунова. С отставкой Чиркунова и сворачиванием культурной революции Мильграм в 2012 году возвращается в Театр-Театр. И сразу же впервые в истории ТТ получает Национальную театральную премию «Золотая Маска». Жюри отметило спектакль Мильграма «Алые паруса» в номинации «Оперетта/мюзикл, работа режиссера». Через год ТТ выходит за пределы своей сцены, организовав Фестиваль уличных театров.

Внутри театра также постоянно происходят перемены и эксперименты. В конце 2000-х была открыта площадка Сцена-Молот, которая сначала ориентирована на современную драматургию, а позже стала лабораторно-образовательной базой для молодых режиссеров, драматургов и сценографов. ТТ открывает свою школу, приглашает новых и выращивает своих актеров и режиссеров. В 2018-2019 в театре масштабно реконструируют механику сцены — она поднимается и опускается, вращается, разделяется на отдельные части. В общем делает все, что придет в голову режиссеру. В 2024 году открывается детская сцена ТТ — Театр-Тятрик. Это первый в крае бэби-театр, где постановки показывают малышам от ноля лет. На Большой сцене теперь дают не только мюзиклы, но и современный балет.

