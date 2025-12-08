В Кургане обвиняемые по делу ОПС бизнесмены Саргисян и Хачатурян вышли из СИЗО

Курганский суд отпустил из-под стражи двух бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд выпустил из-под стражи последних фигурантов дела об организованном преступном сообществе (ОПС), которое якобы нарушало закон из-за миллионных субсидий АПК. Из СИЗО вышли хлебопроизводитель Вардан Саргисян и экс-мэр Половинного района Армэн Хачатурян. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Из-под стражи вышли все фигуранты уголовного дела о мелиорации в Варгашинском округе. Последними суд отпустил хлебопека и растениевода Саргисяна, а также экс-мэра Половинного Хачатуряна», — рассказали источники. Решение об изменении меры пресечения обоим было принято в пятницу.

Редакция обратилась за комментариями в суд. В пресс-службе подтвердили достоверность данных. «Решения Курганского городского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей отменены. Меру пресечения заменили обоим на домашний арест», — рассказали в организации.

Бизнесмены попали под арест весной. Сначала в СИЗО попал Саргисян, а позже был задержан и арестован Хачатурян. Их обвиняют в присвоении средств департамента АПК, которые были выделены на мелиорацию. По версии следствия, ущерб составляют порядка 12 миллионов рублей.