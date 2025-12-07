В ХМАО Росгвардия усиливает безопасность на новогодние праздники

Росгвардия усилит меры безопасности на период новогодних праздников в Югре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре Росгвардия готовится к новогодним и рождественским праздникам. Силовики усилят работу на массовых площадках и проведут проверки владельцев оружия, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Места проведения массовых мероприятий будут обследованы сотрудниками спецподразделений Росгвардии с целью обнаружения взрывчатых устройств. На случай осложнения обстановки будут созданы резервы из сотрудников ОМОН и СОБР», — уточнили в ведомстве.