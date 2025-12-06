В Европе признали, что отправка денег Украине лишь продлит конфликт

По мнению Пеллегрини, учитывая действия ВС РФ, Украина не способна победить в конфликте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дальнейшая финансовая поддержка военных расходов Украины лишь затянет вооруженный конфликт и не изменят его исход. С таким мнением выступил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Я думаю, что, если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — сказал Пеллегрини, слова которого приводит РИА Новости. Он также высказал мнение, что следует активизировать и поддержать усилия Соединенных Штатов, чтобы в максимально сжатые сроки организовать прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и положить конец этому конфликту.

Он указал, что инициатива Евросоюза использовать замороженные российские активы для покрытия военных расходов Украины связана с существенными техническими трудностями и потенциальными рисками. По его словам, на сегодняшний день для большинства наблюдателей очевидно, что с учетом значительной численности и наступательного потенциала российской армии Киев не располагает возможностями для победы в военном конфликте и нанесения поражения ВС РФ.

Ранее Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джерадом Кушнером. В ходе встречи американская сторона представила мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Подготовленный документ включает 27 пунктов, сгруппированных США в четыре блока для последовательного обсуждения. Ранее президент РФ заявлял, что предложенный американский план в целом может рассматриваться как возможная основа для окончательного урегулирования конфликта.