На Украине подтвердили масштабы российского удара возмездия: главное об СВО за 6 декабря

Россия нанесла удары по ВПК Украины в ответ на ночные атаки ВСУ

Российские военные в ответ на ночные атаки ВСУ по российским регионам нанесли массированный ответный удар по ВПК страны, затронув в том числе и объекты энергетики. В результате "ударов возмездия" часть Украины осталась без света, что также подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский. По этому поводу также высказался и чеченский лидер Рамзан Кадыров, подчеркнув, что удары стали "исчерпывающими" за атаки вражеских дронов по Грозному. Главное о спецоперации на Украине на 6 декабря — в материале URA.RU.

Зеркальный ответ...

Российские военные в ночь на 6 декабря нанесли массированный комбинированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что атака высокоточным оружием большой дальности, включая "Кинжалы", стала ответом на ночной удар ВСУ по ряду российских регионов.

Минэнерго Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях, а также в городе Ровно. Зеленский также подтвердил повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской и Одесской областях. В Днепропетровской области пострадала Криворожская ТЭС, там фиксируют ограничения в работе энергосистемы и аварийные отключения. Ранее до этого российские ударные беспилотники «Герань» поразили пункт управления 15-го погранотряда Госпогранслужбы Украины под Сумами.

...на масштабную атаку ВСУ

Незадолго до этого, по данным Минобороны РФ, над Рязанской областью силы ПВО уничтожили 29 БПЛА. Обломки дронов упали в нескольких районах Рязани, что привело к ряду возгораний.

В Ленинградской области ПВО сбили несколько беспилотников, в регионе введен режим беспилотной опасности. В Воронежской области, по данным оборонного ведомства, было уничтожено 27 дронов, атака продолжалась около семи часов. Обломки одного из аппаратов повредили линию электропередачи.

В Белгородской области средства ПВО сбили 21 беспилотник. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что во время рабочей поездки в поселок Борисовка автомобиль председателя избиркома региона Игоря Лазарева попал под удар дрона. На момент атаки чиновник находился в здании неподалеку, а водитель незадолго до удара вышел из машины. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Беспилотники также были уничтожены над Брянской областью, где системы ПВО сбили 23 дрона. Еще шесть БПЛА сбиты над Тверской областью, по три — над Курской и Липецкой, два — над Тамбовской. По одному беспилотнику уничтожено в Тульской и Орловской областях. Всего утром 6 декабря были сбиты 116 дронов. Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что удары ВС РФ по объектам на территории Украины стали исчерпывающим ответом на атаку беспилотников по Грозному.

Почти полторы тысячи павших за сутки

Российская армия за последние сутки ликвидировала около 1450 военнослужащих ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Согласно уточненным данным Минобороны, наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр» — до 465 человек личного состава.

На направлении, которое контролирует группировка «Север», уничтожено более 285 украинских военнослужащих. Потери от действий группировки «Запад» оцениваются до 235 человек, группировки «Южная» — свыше 175. На направлении «Восток» украинские формирования лишились до 235 человек, в зоне ответственности группировки «Днепр» — до 55 военнослужащих.

"Ловят на улице и отправляют на гибель"

Мужчины на Украине фактически лишены возможности свободно появляться на улицах из ‑за принудительной мобилизации в армию. Об этом в беседе с российскими военными рассказал боец 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михаил Седорак.