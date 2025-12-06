В Перми отреставрируют здание кузницы XX века рядом с Центральным рынком
Помещение переделали под кузню в начале 1920-х годов
В Перми будет отреставрировано историческое здание кузницы начала XX века, расположенное на шоссе Космонавтов, 18. Результаты государственной историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В акте указано, что здание, входящее в ансамбль «Усадьба наследников Каменских», находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждено инженерно-техническими исследованиями.
«Научно-проектная документация, выполненная ООО „Реставратор“ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Пермского края», — свидетельствует заключение. Эксперты пришли к выводу, что документация полностью соответствует необходимым нормам для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.
В ходе проведенных инженерно-технических исследований были выявлены многочисленные дефекты и повреждения, включая разрушения, зазоры, трещины, эрозию и замачивания. Техническое состояние отмостки, крылец, входной группы, перегородок, полов, кровли, окон, дверей, ворот, а также систем отопления, канализации и электроснабжения было признано неудовлетворительным. Отдельно отмечено аварийное состояние перекрытий пристроенного объема.
Для приведения объекта в надлежащее состояние планируется ремонт поврежденных участков фундамента, кирпичной кладки и полов. Также будут сооружены новая отмостка, восстановлены элементы внешнего декоративного убранства, обустроены новые перекрытия и перегородки. Предусмотрена внутренняя чистовая отделка, замена кровли, окон и дверей, а также обновление инженерных сетей.
Одноэтажное здание 1910-х годов расположено на территории бывшей деревни Данилихи. В 1885 году наследники графа Андрея Шувалова и князя Сергея Голицына продали два участка, где позднее была построена усадьба, пермским купцам 1 гильдии Григорию, Михаилу и Василию Каменским. К началу 1920-х годов ансамбль включал семь строений, выполненных в стилистике архитектурной эклектики с элементами ампира и промышленной архитектуры начала XX века. После вхождения деревни в городскую черту в 1922 году домовладение было муниципализировано. В начале 1920-х годов здание конюшни и каретного сарая стало использоваться как кузница. В настоящее время в служебном корпусе расположены складские и торговые помещения. Собственником объекта является Реваз Шенгелия.
