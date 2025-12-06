В Перми отреставрируют здание кузницы XX века рядом с Центральным рынком

Помещение переделали под кузню в начале 1920-х годов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Перми будет отреставрировано историческое здание кузницы начала XX века, расположенное на шоссе Космонавтов, 18. Результаты государственной историко-культурной экспертизы опубликованы на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В акте указано, что здание, входящее в ансамбль «Усадьба наследников Каменских», находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждено инженерно-техническими исследованиями.

«Научно-проектная документация, выполненная ООО „Реставратор“ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Пермского края», — свидетельствует заключение. Эксперты пришли к выводу, что документация полностью соответствует необходимым нормам для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

В ходе проведенных инженерно-технических исследований были выявлены многочисленные дефекты и повреждения, включая разрушения, зазоры, трещины, эрозию и замачивания. Техническое состояние отмостки, крылец, входной группы, перегородок, полов, кровли, окон, дверей, ворот, а также систем отопления, канализации и электроснабжения было признано неудовлетворительным. Отдельно отмечено аварийное состояние перекрытий пристроенного объема.

Для приведения объекта в надлежащее состояние планируется ремонт поврежденных участков фундамента, кирпичной кладки и полов. Также будут сооружены новая отмостка, восстановлены элементы внешнего декоративного убранства, обустроены новые перекрытия и перегородки. Предусмотрена внутренняя чистовая отделка, замена кровли, окон и дверей, а также обновление инженерных сетей.