Bloomberg: Индия диверсифицирует поставки российской нефти

Индия ищет пути для продолжения импорта российской нефти, диверсифицируя каналы поставок в обход международных санкций. Несмотря на сокращение объемов, торговля не прекращается из-за экономической выгоды от сотрудничества. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

«Санкции США создают препятствия, но их недостаточно, чтобы полностью остановить торговлю. Если покупатели российской нефти руководствуются не идеологической симпатией к России, а прежде всего потребительскими характеристиками сырья и его ценой, то они, вероятнее всего, продолжат такие закупки», — заявила Bloomberg старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Броу.

Эксперт отмечает, что ни введение пошлины, ни последующие санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» не привели к полному прекращению поставок. Более того, опасения по поводу возможных будущих сбоев стимулировали рост импорта в ноябре до 1,8 млн баррелей в сутки, поскольку многие контракты были заключены заблаговременно

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы также могут постепенно найти способы перейти на не находящиеся под санкциями российские компании, использовать теневых перевозчиков. Они могут перейти на перевалку с судна на судно и т. д. в будущем, чтобы сбалансировать геополитические и экономические соображения», — написал аналитик Nomura Бинет Банка, передает Bloomberg.

По мнению ведущего аналитика по переработке и моделированию в Kpler Сумита Ритолии, вероятнее всего, в декабре объем добычи будет находиться в диапазоне 1–1,2 млн баррелей в сутки. Это по-прежнему соответствует объему поставок, заранее забронированных НПЗ до вступления санкций в силу.