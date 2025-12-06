В российском регионе подскочили цены на популярную новогоднюю услугу

Самые высокие цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки будут ночью, с 31 декабря на 1 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость новогодних услуг заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Как сообщила актриса, исполняющая роль Снегурочки Алена Платонова, рост цен составил порядка 30 процентов. При этом, по его словам, количество приглашений не снизилось, поскольку люди по ‑прежнему хотят видеть у себя в гостях добрых сказочных персонажей.

«Конечно, наши услуги подорожали. Цены выросли на бензин, продукты, реквизит, пошив костюмов. А мы же тоже хотим есть, понимаете?» — сказала Платонова в беседе с «КП-Петербург».

Даже в ночь с 31 декабря на 1 января, когда большинство людей предпочитает отдыхать и встречать праздник в кругу семьи, аниматоры продолжают работать. По их словам, за одни сутки 31 декабря можно заработать сумму, сопоставимую с доходом за все новогодние каникулы.

По мере приближения праздника стоимость услуг заметно возрастает. Так, до 12 декабря час работы частного аниматора обходится примерно в 4,5 тысячи рублей, тогда как после 27 декабря и в саму новогоднюю ночь цена может достигать 15 тысяч рублей за час при заказе в пределах города. Таким образом, к празднику расценки увеличиваются примерно в 3,5 раза. Наиболее дорогим периодом считается вечер 31 декабря, уже с 1 января стоимость услуг начинает снижаться.

Отдельно отмечается, что услуги аниматоров, работающих через агентства, в среднем обходятся на 30–50% дороже, чем у специалистов, работающих самостоятельно. Кроме того, заказчикам следует учитывать возможные дополнительные расходы за выезд в отдаленные районы.