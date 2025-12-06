Пушков считает, что Европа боится быть исключенной из урегулирования конфликта на Украине

Пушков считает, что Трампу нет смысла интересоваться регионом, от которого исходят проблемы, расходы и угрозы для безопасности США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейские страны опасаются быть отодвинутыми от возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине на фоне политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В Европе растет тревога, что ее оставят за пределами украинского урегулирования. Там обвиняют Трампа во всех грехах, среди которых и то, что его „нисколько не интересует Восточная Европа, включая Польшу и Украину“. Полагаю, это большое преувеличение», — написал Пушков в своем telegram-канале.