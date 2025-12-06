Угольников назвал борьбу против «русскости» давней и внутренней

По словам Угольникова, Россия сейчас находится в вихре исторических событий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Актер и режиссер Игорь Угольников заявил, что борьба против всего русского началась давно и продолжается в мировом масштабе. По его словам, это противостояние вышло за рамки политики и приобрело культурный характер. Об этом режиссер рассказал в ходе интервью журналистам.

«Это началось очень давно. Борьба против всего русского, и главное оружие, которое избрал наш противник, — это борьба изнутри. „Хочешь победить врага — воспитай его детей“. Можно приписывать эту фразу кому угодно, но в этом есть большой смысл», — сказал Угольников в беседе с «Пятым каналом».

В продолжение разговора актер отметил, что Россия переживает «эпическое время», когда сильнее всего проявляются внутренние ценности и национальный дух. Он подчеркнул, что его позиция по отношению к специальной военной операции остается неизменной и основана на вере в необходимость единства общества.

«Но я понимаю, что и мир меняется вместе с нами, и вся ситуация меняется. Она наклоняется теперь уже в совсем новую сторону. В этом смысле мы переживаем с вами тоже некое эпическое время, к которому не были готовы», — сообщил режиссер.