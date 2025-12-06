Логотип РИА URA.RU
Политика

Пушков: Макрону видятся русские у ворот Парижа

Пушков: ЕС пытается оправдать финансирование Украины антироссийской риторикой
06 декабря 2025 в 22:40
По мнению Алексея Пушкова, европейские лидери опасаются российской угрозы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Евросоюзе заявления о якобы угрозе со стороны России используются как обоснование для финансирования Украины и наращивания поставок вооружения. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Вся эта риторика нужна, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Киева со стороны Европы. Например, [президент Франции Эммануэль] Макрон утверждает, что „видит русских у ворот Парижа“. Французы понимают, конечно, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет французским властям и других стран Евросоюза оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — написал политик в своем telegam-канале.

Пушков подчеркнул, что Россия не намерена нападать на европейские страны, поскольку у Москвы отсутствуют какие-либо претензии к ЕС. Он также отметил, что действующая администрация США вряд ли одобрит развязывание военного противостояния НАТО с Россией.

Против войны с РФ в Европе категорично выступает Венгрия, пишет RT. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не собирается захватывать европейские территории. Но если Евросоюз захочет развязать конфликт, то Россия готова к этому «прямо сейчас», напоминает «Национальная служба новостей».

