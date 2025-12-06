По мнению Алексея Пушкова, европейские лидери опасаются российской угрозы Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Евросоюзе заявления о якобы угрозе со стороны России используются как обоснование для финансирования Украины и наращивания поставок вооружения. С таким заявлением выступил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Вся эта риторика нужна, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Киева со стороны Европы. Например, [президент Франции Эммануэль] Макрон утверждает, что „видит русских у ворот Парижа“. Французы понимают, конечно, что это фикция, но антироссийская истерия позволяет французским властям и других стран Евросоюза оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — написал политик в своем telegam-канале.

Пушков подчеркнул, что Россия не намерена нападать на европейские страны, поскольку у Москвы отсутствуют какие-либо претензии к ЕС. Он также отметил, что действующая администрация США вряд ли одобрит развязывание военного противостояния НАТО с Россией.

