Раскрыта мечта Сергея Бурунова
Бурунов с детства мечтал освоить профессию летчика
Фото: Роман Наумов © URA.RU
С раннего детства актер Сергей Бурунов мечтал о полетах и стремился оказаться за штурвалом самолета. Известный по фильмам и сериалам артист неоднократно говорил о своем желании связать жизнь с небом и примерить на себя профессию летчика. Об этом сообщил актер Сергей Дорогов.
«Я знаю одного только Сережу Бурунова, который с детства мечтал быть летчиком. И вот, я так понимаю, мечту эту не оставил», — сказал Дорогов в беседе с «Пятым каналом».
Он отметил, что в настоящее время Сергей, пусть и не сразу, но предпринимает конкретные шаги для воплощения своих намерений. Как уточнил Дорогов, Бурунов по-прежнему продолжает летать.
«И он так потихонечку как-то этим занимается. Это с детства у него. Сережка… Да, знаю, что это мечта его детства была, которую он как бы не совсем осуществил, но летает все равно», — отметил актер.
