Раскрыта мечта Сергея Бурунова

Бурунов с детства мечтал освоить профессию летчика Фото: Роман Наумов © URA.RU

С раннего детства актер Сергей Бурунов мечтал о полетах и стремился оказаться за штурвалом самолета. Известный по фильмам и сериалам артист неоднократно говорил о своем желании связать жизнь с небом и примерить на себя профессию летчика. Об этом сообщил актер Сергей Дорогов.

«Я знаю одного только Сережу Бурунова, который с детства мечтал быть летчиком. И вот, я так понимаю, мечту эту не оставил», — сказал Дорогов в беседе с «Пятым каналом».

Он отметил, что в настоящее время Сергей, пусть и не сразу, но предпринимает конкретные шаги для воплощения своих намерений. Как уточнил Дорогов, Бурунов по-прежнему продолжает летать.

