Зарубина раскрыла правду о главном хите Долиной

По словам Зарубиной, главный хит Долиной изначально был написан для нее, а не для Ларисы Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Главный хит народной артистки РФ Ларисы Долиной «Погода в доме» изначально предназначался вовсе не ей, а певице Ольге Зарубиной. Ее для артистки написал композитор Руслан Горобец. Об этом Зарубина рассказала в интервью журналистам.

«Да, „Погода в доме“ была написана для меня. Мне сам автор — замечательный композитор Руслан Горобец — говорил об этом. В 80-х годах я записала его песню „Разгуляй“ на стихи Танича. Ему так понравилось, как я спела эту песню, что он решил написать мне целый альбом. То есть создать песни, нацеленные на мои образ и характер, голос и манеру исполнения», — рассказала Зарубина.

Певица добавила, что в то время уехала из страны, поэтому композиции, написанные для нее, были впоследствии переданы другим исполнителям. По словам артистки, Горобец лично объяснил ей, что обучал Ларису Долину петь в тех же интонациях, которые когда-то были свойственны Зарубиной.

Продолжение после рекламы

В последнее время исполнительница хита «Погода в доме» подверглась резкой критике. Долина угодила в скандал, связанный с продажей своей квартиры под влиянием мошенников. Накануне певица впервые нарушила молчание, публично прокомментировала сложившуюся ситуацию и даже заявила о намерении вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры Полине Лурье, которая та отдала артистке за жилье в московских Хамовниках.