Зарубина раскрыла правду о главном хите Долиной
По словам Зарубиной, главный хит Долиной изначально был написан для нее, а не для Ларисы
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Главный хит народной артистки РФ Ларисы Долиной «Погода в доме» изначально предназначался вовсе не ей, а певице Ольге Зарубиной. Ее для артистки написал композитор Руслан Горобец. Об этом Зарубина рассказала в интервью журналистам.
«Да, „Погода в доме“ была написана для меня. Мне сам автор — замечательный композитор Руслан Горобец — говорил об этом. В 80-х годах я записала его песню „Разгуляй“ на стихи Танича. Ему так понравилось, как я спела эту песню, что он решил написать мне целый альбом. То есть создать песни, нацеленные на мои образ и характер, голос и манеру исполнения», — рассказала Зарубина.
Певица добавила, что в то время уехала из страны, поэтому композиции, написанные для нее, были впоследствии переданы другим исполнителям. По словам артистки, Горобец лично объяснил ей, что обучал Ларису Долину петь в тех же интонациях, которые когда-то были свойственны Зарубиной.
В последнее время исполнительница хита «Погода в доме» подверглась резкой критике. Долина угодила в скандал, связанный с продажей своей квартиры под влиянием мошенников. Накануне певица впервые нарушила молчание, публично прокомментировала сложившуюся ситуацию и даже заявила о намерении вернуть 112 миллионов рублей покупательнице квартиры Полине Лурье, которая та отдала артистке за жилье в московских Хамовниках.
Однако откровенное интервью артистки в итоге лишь спровоцировало новую волну интернет-мемов. Поводом для этого стала опубликованная ею фотография поддельного паспорта, который ранее прислали мошенники. Запечатленный в документе мужчина, введший Долину в заблуждение, внешне оказался похож на актера Тома Холланда, исполнившего роль Человека-паука в киновселенной Marvel. Подробнее о новой волне мемов с певицей в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.