Падел потихоньку вытесняет тенис с олимпа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Премьерный международный турнир лиги RCC Padel завершился на Падел-арене РМК в Екатеринбурге. За три дня на четырех турнирах сыграли более ста паделистов из разных стран, общий призовой фонд превысил 20 млнрублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба РМК. В церемонии награждения приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха. Организаторы заявляют, что Екатеринбург полноправно становится столицей падела в России.

«Буквально три месяца назад мы открыли новую современную арену для игры в падел, а уже сегодня на ней состоялся первый международный турнир. Он прошел на высоком организационном уровне. Я хочу поблагодарить всех спортсменов, кто приехал к нам в Екатеринбург, кто показал красивую, великолепную игру, и всех болельщиков, кто поддерживал игроков на протяжении этих трех дней. <…> Падел активно развивается в Свердловской области, в следующем году мы планируем провести не менее шести таких крупных соревнований», — сказал губернатор.

В последний день состоялись финалы Зимнего кубка на призы RCC Padel в категориях В и С, решающие матчи международной лиги RCC Padel, а также звездного турнира «Легенды падела». В категории С Зимнего кубка победила пара Семен Мильштейн и Алексей Молчанов. В категорииВ первое место заняли Семен Ражев и испанец Арнау Риба. Представитель Академии падел РМК Семен Ражев отметил, что участие в таких турнирах позволяет российским игрокам перенимать опыт у испанских и аргентинских спортсменов.

В финале премьерного турнира международной лиги RCC Padel победу одержали Факундо Домингез и Денис Перино. Кубок лиги уедет в Италию. Испанцы Хавьер Руис и Гонсало Рубио стали вторыми. По данным организаторов, чемпионы получили 3 млн рублей, остальные призовые были распределены между парами, занявшими со второго по четвертое места.

«Я не представлял, что в России такой высокий уровень организации международных турниров. Турнир лиги RCC Padel не уступит ни одному турниру в Испании или других странах Европы», — подчеркнул Перино.

Самый крупный приз — 4 млн рублей — разыграли в звездном турнире «Легенды падела». В решающем матче столкнулись пары Толито Агирре / Гонсало Альфонсо и Тито Аллеманди / Аймар Гоньи. Встреча завершилась досрочно из-за травмы Аллеманди, победу присудили Агирре и Альфонсо. Чемпионы подчеркнули, что рады выступать в Екатеринбурге и поблагодарили организаторов за условия на арене РМК, пожелав Аллеманди скорейшего восстановления.

Финальным аккордом стал концерт Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). Певица закрыла ставшее легендарным спортивное событие, исполнив главные хиты «Эгоистка», «WAKE UP!», «Credo», «Неболей» и многие другие. Зрители подпевали и танцевали, стоя на трибунах.