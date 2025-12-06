Задержание подозреваемого в убийстве тюменского перекупщика попало на видео
Знакомые‑перекупщики связались с предполагаемыми угонщиками под видом покупателей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В telegram-канале «112» опубликовали кадры задержания мужчины, который может быть причастен к убийству жителя Тюмени и угону его автомобиля. По данным канала, подозреваемого задержали не полицейские, а перекупщики машин, после того как узнали о попытке продать авто пропавшего тюменца.
«О том, как искали Владимира, рассказал его друг — Максим. Беременная жена пропавшего мужчины забила тревогу и рассказала о беде его коллегам — продавцам машин», — сообщили в паблике. Перекупщики оперативно узнали через чаты, что автомобиль Владимира поступил в продажу.
Они связались с предполагаемыми угонщиками под видом покупателей и договорились о личной встрече. Когда те приехали на показ автомобиля, продавцы машин смогли скрутить одного из участников сделки и удерживали его до приезда полиции. Второй человек, поняв, что происходит, сел за руль и скрылся на машине. Позже, как утверждает telegram-канал «112», правоохранители установили и задержали и его. Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства дела.
URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
