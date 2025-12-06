Курганская певица Айткулова покорила жюри на всероссийском конкурсе

Солистка из Кургана победила на всероссийском конкурсе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Певица из Кургана Татьяна Айткулова завоевала главный приз всероссийского конкурса. Она стала лучшей, исполнив на фестивале «Счастливая звезда» песню «Молитва о России». Об этом сообщает «Область 45».

«Дорога была дальней. Ехала на поезде, собирала мысли и думала про песню, которую представляла на конкурсе. Эмоции были фантастическими, особенно когда во время вручения призового места жюри начали прямо на сцене говорить про то, как им понравился мой номер», — поделилась Татьяна Айткулова.