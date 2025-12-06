Логотип РИА URA.RU
Курганская певица Айткулова покорила жюри на всероссийском конкурсе

06 декабря 2025 в 23:21
Солистка из Кургана победила на всероссийском конкурсе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Певица из Кургана Татьяна Айткулова завоевала главный приз всероссийского конкурса. Она стала лучшей, исполнив на фестивале «Счастливая звезда» песню «Молитва о России». Об этом сообщает  «Область 45».

«Дорога была дальней. Ехала на поезде, собирала мысли и думала про песню, которую представляла на конкурсе. Эмоции были фантастическими, особенно когда во время вручения призового места жюри начали прямо на сцене говорить про то, как им понравился мой номер», — поделилась Татьяна Айткулова. 

Финальный этап конкурса-фестиваля «Счастливая звезда» прошел в Ростове-на-Дону. Курганскую область на нем представляла только Татьяна Айткулова, которая является солисткой кавер-группы «Патефон». Она отметила, что была единственной участницей из Кургана, тогда как большинство конкурентов приехали из ближайших городов.

