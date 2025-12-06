Логотип РИА URA.RU
Стали известны сроки, когда в бывшем СИЗО Кресты появятся рестораны и отель

Урбанист Федоров: обновление Крестов под отель и рестораны займет около 10 лет
06 декабря 2025 в 23:26
На территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге вскоре появятся музей, гостиницы и рестораны

Фото: Илья Московец © URA.RU

В перспективе на месте бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге планируется создание двух гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой, в которой также будут музей и рестораны. При этом начало реконструкции откладывается до завершения историко-культурной экспертизы объекта. По оценке урбаниста Владимира Федорова, все это займет около 10 лет.

«Думаю, все экспертизы и согласования займут около года. Проект непростой, и на него уйдет минимум 5-7 лет, а с доведением всего до ума — все 10», — сказал Федоров в беседе с «КП-Петербург».

О подготовленной концепции развития территории горожанам сообщили через telegram-канал вице-губернатора Ленинградской области Николая Линченко. В обновленный комплекс предполагается включить мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных объекта с необходимой инфраструктурой, гастрономическую улицу, пешеходный променад с арт-объектами, а также тематические «острова памяти».

По словам Линченко, зона на Арсенальной набережной будет полностью отдана пешеходам, при этом ключевой архитектурной доминантой останется храм Святого Александра Невского. Вице-губернатор уточнил, что реализация проекта позволит создать порядка 1200 рабочих мест. Он подчеркнул, что «этот уникальный комплекс, построенный еще в XIX веке, станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города» и сформирует новую городскую точку притяжения.

