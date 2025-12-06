В Европе дали прогнозы по войне с Россией: насколько они реалистичны и что об этом думает Москва

В Европе прогнозируют войну с Россией в ближайшие годы Фото: U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee

В последнее время в Европе все чаще звучат заявления высокопоставленных лиц о подготовке к потенциальному военному столкновению с РФ. По прогнозам некоторых из них, потенциальная война может начаться уже к 2030 году. Насколько это вообще вероятно и что думает Россия о таких прогнозах — в материале URA.RU.

Тревожные прогнозы на ближайшие годы

В декабре 2025 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегические документы Евросоюза предусматривают достижение европейскими странами полной боеготовности к 2029 году, что делает войну с Россией возможной с 2030 года. Он призвал граждан не допустить, чтобы будущие поколения жили в условиях войны, подчеркнув, что главным вопросом ближайшего периода станет предотвращение полного разрушения континента.

Эту тревожную оценку поддержал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года, а некоторые эксперты считают, что он возможен уже в 2028 году. Писториус заявил, что отдельные военные историки полагают, будто Европа провела последнее мирное лето. При этом он призвал лучше оснастить вооруженные силы альянса. Причем до этого сообщалось, что власти Германии тайно разрабатывают масштабный план на случай войны, предусматривающий использование немецкой инфраструктуры для переброски на восток сотен тысяч военнослужащих стран альянса.

Четыре сценария войны по версии Орбана

Венгрия занимает особую позицию внутри Европейского союза, открыто критикуя общий курс на эскалацию. Премьер-министр Виктор Орбан представил анализ, согласно которому ухудшение отношений и переход к войне проходят четыре последовательных этапа. Первый — разрыв дипломатических отношений, второй — введение экономических санкций.

Третий этап, который, по его словам, наблюдается сейчас, связан с милитаризацией и переводом экономики на военные рельсы. Четвертый этап представляет собой уже непосредственное военное столкновение. Орбан подчеркнул, что Будапешт старается всячески сопротивляться такой подготовке со стороны Евросоюза и делает все, чтобы не допустить подобного развития событий.

Взгляд из России: обвинения в милитаризации и предупреждение о катастрофе

Российские официальные лица категорически отвергают обвинения в агрессивных планах со стороны России и, в свою очередь, обвиняют Запад в целенаправленной подготовке к войне. Посол РФ в Бельгии Денис Гончар еще в ноябре заявил, что НАТО и ЕС начали готовиться к большой войне с Россией, запугивая своих граждан несуществующими планами Кремля. Он раскритиковал «безудержную милитаризацию», которая превращает ЕС в придаток НАТО и хоронит изначальную концепцию единой мирной Европы. Гончар подчеркнул, что сама Россия не ищет конфронтации, а, наоборот, работает с единомышленниками над строительством новой архитектуры безопасности в Евразии.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на Совете министров ОБСЕ заявил, что на Западе идет целенаправленная подготовка экономики, общества и военной организации к вооруженному столкновению с Россией, которой «маниакально» приписывают абсурдные намерения напасть. О ситуации также высказались и в Госдуме. Депутат Андрей Колесник отметил, что большая война с Россией станет синонимом Третьей мировой войны, которая закончится ядерной зимой и исчезновением человечества. В качестве признаков подготовки Запада к войне он указал на комплекс недружественных действий у границ России, включая военные учения и переброску вооружений.