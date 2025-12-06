Снос дома, где уже никто не живет, невозможен из-за судебных разбирательств с собственниками Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Аварийный дом на гостевом маршруте Челябинска, по решению мэра Алексея Лошкина, закрывают фальшфасадом по решению городских властей. Специальная конструкция скроет неприглядный вид здания и ограничит доступ в опасное помещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На специальный металлический каркас закрепят порядка 1,4 тысячи квадратных метров баннерной сетки. Работы завершат 8 декабря, после вокруг здания установят новое ограждение», — уточнили в мэрии.

Здание по адресу Свердловский проспект, 6 признано аварийным и находится в плачевном состоянии, фактически в нем уже никто не живет. Снести его нельзя, так как трое собственников не согласны с суммой компенсации и ведут судебные тяжбы.

