Кадровая рокировка: глава Центра занятости населения Пермского края ушла со своего поста

В учреждении сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» снова возглавила Марина Шехмаметьева. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 3 декабря она назначена исполняющим обязанности директора учреждения вместо Ольги Баклушиной, руководившей центром с 2021 года.

Причину кадровых изменений раскрыли в региональном министерстве труда и социального развития. «С Мариной Шехмаметьевой заключен срочный трудовой договор на должность исполняющего обязанности директора Центра занятости населения Пермского края. Прежний руководитель Ольга Баклушина приняла решение не заявляться на новый срок контракта», — пояснили собеседники издания «Коммерсантъ-Прикамье».

В министерстве уточняли, что до назначения Шехмаметьева занимала пост заместителя директора центра по оказанию услуг в сфере занятости населения. Она курировала работу с гражданами и работодателями, организацию мероприятий по трудоустройству, профобучению и переподготовке соискателей. Срочный договор с новым исполняющим обязанности предполагает, что окончательное решение о руководителе учреждения примут после завершения установленных процедур отбора.

