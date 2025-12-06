ТАСС: экс-режиссер «Орла и решки» погиб в котле под Красноармейском

Хомко могли ликвидировать при попытке вырваться из окружения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко был уничтожен в районе Красноармейска. По данным источников, это произошло при попытке вырваться из окружения во время боевых действий. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Военнослужащий ССО Украины Василий Хомко, до СВО известный, как режиссер популярного ТВ-шоу о путешествиях „Орел и Решка“, предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска. Он был ликвидирован в котле под Красноармейском», — рассказал собеседник агентства.