ТАСС: экс-режиссер «Орла и решки» погиб в котле под Красноармейском
Хомко могли ликвидировать при попытке вырваться из окружения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко был уничтожен в районе Красноармейска. По данным источников, это произошло при попытке вырваться из окружения во время боевых действий. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Военнослужащий ССО Украины Василий Хомко, до СВО известный, как режиссер популярного ТВ-шоу о путешествиях „Орел и Решка“, предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска. Он был ликвидирован в котле под Красноармейском», — рассказал собеседник агентства.
Ранее о гибели 45-летнего Хомко 2 октября 2025 года сообщала его сестра. Он проходил службу в Силах специальных операций Украины. Программа «Орел и решка», в создании которой он участвовал, выходила с 2011 года, но после начала СВО исчезла с российского телевидения из-за прекращения сотрудничества с украинской стороной с телеканалом «Пятница».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
