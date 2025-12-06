В ХМАО резко увеличилось количество удаленных вакансий

Наибольший прирост зафиксирован в IT — число удаленных вакансий выросло в 2,4 раза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ХМАО с начала текущего года заметно вырос объем удаленных и гибридных вакансий в ряде отраслей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активный переход на дистанционный формат наблюдается в сферах, где цифровые процессы позволяют обойтись без физического присутствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В январе-октябре 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе в ряде сфер увеличилось количество удаленных вакансий по сравнению с таким же периодом прошлого года. Работодатели активнее переходят на гибридные и дистанционные форматы в разных направлениях: от IT до финансов и HR», — рассказали эксперты.

Наибольший прирост зафиксирован в IT‑секторе: число вакансий с удаленным графиком выросло в 2,4 раза. Для начинающих специалистов предлагаются ставки от 55 900 рублей, а уровень оплаты опытных кадров обсуждается индивидуально. В финансовой сфере количество дистанционных позиций увеличилось в 2,3 раза при средней зарплате 53 400 рублей.

