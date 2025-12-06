В ХМАО резко увеличилось количество удаленных вакансий
Наибольший прирост зафиксирован в IT — число удаленных вакансий выросло в 2,4 раза
В ХМАО с начала текущего года заметно вырос объем удаленных и гибридных вакансий в ряде отраслей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активный переход на дистанционный формат наблюдается в сферах, где цифровые процессы позволяют обойтись без физического присутствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«В январе-октябре 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе в ряде сфер увеличилось количество удаленных вакансий по сравнению с таким же периодом прошлого года. Работодатели активнее переходят на гибридные и дистанционные форматы в разных направлениях: от IT до финансов и HR», — рассказали эксперты.
Наибольший прирост зафиксирован в IT‑секторе: число вакансий с удаленным графиком выросло в 2,4 раза. Для начинающих специалистов предлагаются ставки от 55 900 рублей, а уровень оплаты опытных кадров обсуждается индивидуально. В финансовой сфере количество дистанционных позиций увеличилось в 2,3 раза при средней зарплате 53 400 рублей.
В управлении персоналом число предложений выросло в 2,1 раза (от 45 400 рублей), а в маркетинге и PR — в 1,9 раза (от 48 400 рублей). Более сдержанный, но устойчивый рост показывает консалтинг: здесь количество предложений выросло в 1,4 раза со средней зарплатой 55 500 рублей.
