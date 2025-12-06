Волгоградская авиагавань остановила работу
В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на полеты
07 декабря 2025 в 00:59
Волгоградский аэропорт остановил работу
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Волгоградская воздушная гавань временно запретила использование воздушного пространства. Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
