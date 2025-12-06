Привлечь Росреестр для защиты от схемы Долиной предложила омбудсмен Мерзлякова
По мнению Татьяны Мерзляковой, дополнительная проверка сделок с недвижимостью защитит от аферистов
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила привлечь Росреестр для защиты граждан от мошеннических сделок с недвижимостью, известных как «схема Долиной». Мерзлякова, являющаяся членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, поддержала позицию главы ведомства Валерия Фадеева о необходимости решения проблемы на уровне профильных институтов без привлечения главы государства.
«Согласна с Валерием Александровичем [Фадеевым]. Этим вопросом я плотно занимаюсь четвертый год. Сегодня в моей работе восемь дел, когда в результате мошеннических действий жители Свердловской области остались без жилья. Считаю необходимым привлекать Росреестр к обязательному контролю сделок с квартирами на предмет <...> возможного мошенничества», — заявление омбудсмена приводит ЕАН.
По мнению Мерзляковой, для эффективной борьбы со «схемой Долиной» необходимо разработать законодательные критерии недобровольных сделок с недвижимостью. Помимо привлечения Росреестра, свердловский уполномоченный по правам человека и другие члены СПЧ, а также эксперты рынка недвижимости и финансового сектора, предлагают ввести ряд законодательных мер. Среди них: обязательное титульное страхование сделок на вторичном рынке, создание реестра граждан, признанных в судебном порядке не осознававшими своих действий при заключении сделок, введение периода «охлаждения» для использования средств, полученных от продажи жилья, лицензирование риелторов с наделением их финансовой ответственностью, обязательная видеофиксация нотариальных действий и создание компенсационного фонда для покрытия убытков добросовестных сторон.
URA.RU уже рассказывало, что получившая массовый характер схема мошенничества получила свое название после случая с певицей Ларисой Долиной, которая в августе прошлого года стала жертвой телефонных мошенников и лишилась квартиры в центре Москвы. Злоумышленники под давлением вынуждают владельцев жилья оформить сделку, после чего жертва обращается в суд, заявляя, что подписала договор под воздействием преступников. В результате под угрозой оказывается новый собственник, которого пытаются лишить приобретенного жилья. Артистке удалось через суд вернуть недвижимость, несмотря на то, что новая владелица приобрела ее как добросовестный покупатель. При этом Долина пообещала вернуть пострадавшей всю потраченную сумму.
