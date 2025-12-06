Привлечь Росреестр для защиты от схемы Долиной предложила омбудсмен Мерзлякова

По мнению Татьяны Мерзляковой, дополнительная проверка сделок с недвижимостью защитит от аферистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила привлечь Росреестр для защиты граждан от мошеннических сделок с недвижимостью, известных как «схема Долиной». Мерзлякова, являющаяся членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, поддержала позицию главы ведомства Валерия Фадеева о необходимости решения проблемы на уровне профильных институтов без привлечения главы государства.

«Согласна с Валерием Александровичем [Фадеевым]. Этим вопросом я плотно занимаюсь четвертый год. Сегодня в моей работе восемь дел, когда в результате мошеннических действий жители Свердловской области остались без жилья. Считаю необходимым привлекать Росреестр к обязательному контролю сделок с квартирами на предмет <...> возможного мошенничества», — заявление омбудсмена приводит ЕАН.

По мнению Мерзляковой, для эффективной борьбы со «схемой Долиной» необходимо разработать законодательные критерии недобровольных сделок с недвижимостью. Помимо привлечения Росреестра, свердловский уполномоченный по правам человека и другие члены СПЧ, а также эксперты рынка недвижимости и финансового сектора, предлагают ввести ряд законодательных мер. Среди них: обязательное титульное страхование сделок на вторичном рынке, создание реестра граждан, признанных в судебном порядке не осознававшими своих действий при заключении сделок, введение периода «охлаждения» для использования средств, полученных от продажи жилья, лицензирование риелторов с наделением их финансовой ответственностью, обязательная видеофиксация нотариальных действий и создание компенсационного фонда для покрытия убытков добросовестных сторон.

Продолжение после рекламы