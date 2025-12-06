Долина не спела свой главный хит про недвижимость на «Песне года 2025»

Лариса Долина избежала «Погоды в доме» на главном фестивале года Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Народная артистка РФ Лариса Долина не стала исполнять свой главный хит «Погода в доме» на фестивале «Песня года 2025». Вместо этого певица выбрала другую композицию и покинула мероприятие без общения с журналистами.

«Долина впервые вышла на сцену после судьбоносного интервью. Артистка выступила на „Песне года 2025“, исполнив песню „Я буду любить тебя“. Конечно, все ждали про „погоду в доме“, но видимо сейчас не лучший момент», — передает Super.ru. Отмечается, что Долина покинула мероприятие, отказавшись от общения с прессой.