Общество

Губернатор ЯНАО Артюхов и Мацуев назвали «Новые имена Ямала»

На Ямале наградили юных одаренных музыкантов
07 декабря 2025 в 01:57
Региональная награда «Новые имена Ямала» для одаренных детей-музыкантов была учреждена в 2024 году

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде назвали лауреатов почетного звания «Новые имена Ямала». Церемонию награждения юных музыкантов провели глава округа Дмитрий Артюхов и известный пианист Денис Мацуев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Сегодня по доброй традиции мы чествуем победителей конкурса „Новые имена Ямала“», — цитируют слова Артюхова на сайте правительства ЯНАО. Ими стали Арина Шыгаева из Нового Уренгоя, Злата Гусманова из Тарко-Сале, а также Матвей Синицын и Яромир Пекарский, представляющие Салехард.

В качестве поощрения юным музыкантам будут предоставлены путевки в ведущие творческие школы России. В воскресенье в Ямальской филармонии пройдет второй концерт с участием Дениса Мацуева и заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Перед концертом ребята смогут пообщаться с маэстро, а потом — послушать, как мастера исполняют классические произведения.

