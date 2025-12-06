Губернатор ЯНАО Артюхов и Мацуев назвали «Новые имена Ямала»
Региональная награда «Новые имена Ямала» для одаренных детей-музыкантов была учреждена в 2024 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Салехарде назвали лауреатов почетного звания «Новые имена Ямала». Церемонию награждения юных музыкантов провели глава округа Дмитрий Артюхов и известный пианист Денис Мацуев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Сегодня по доброй традиции мы чествуем победителей конкурса „Новые имена Ямала“», — цитируют слова Артюхова на сайте правительства ЯНАО. Ими стали Арина Шыгаева из Нового Уренгоя, Злата Гусманова из Тарко-Сале, а также Матвей Синицын и Яромир Пекарский, представляющие Салехард.
В качестве поощрения юным музыкантам будут предоставлены путевки в ведущие творческие школы России. В воскресенье в Ямальской филармонии пройдет второй концерт с участием Дениса Мацуева и заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова. Перед концертом ребята смогут пообщаться с маэстро, а потом — послушать, как мастера исполняют классические произведения.
