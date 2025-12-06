Губернатор ЯНАО Артюхов и Мацуев назвали «Новые имена Ямала»

Региональная награда «Новые имена Ямала» для одаренных детей-музыкантов была учреждена в 2024 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде назвали лауреатов почетного звания «Новые имена Ямала». Церемонию награждения юных музыкантов провели глава округа Дмитрий Артюхов и известный пианист Денис Мацуев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Сегодня по доброй традиции мы чествуем победителей конкурса „Новые имена Ямала“», — цитируют слова Артюхова на сайте правительства ЯНАО. Ими стали Арина Шыгаева из Нового Уренгоя, Злата Гусманова из Тарко-Сале, а также Матвей Синицын и Яромир Пекарский, представляющие Салехард.