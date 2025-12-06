Через 83 года воин вернулся в Пермский край: солдат Красной армии пропал на Ленинградском фронте

Боец долгие годы считался без вести пропавшим Фото: vk.com, мэрия Пермского округа

В деревне Скобелевка Пермского округа прошла церемония прощания с бойцом Великой Отечественной войны, рядовым Александром Галкиным 1916 года рождения. Его останки поисковики обнаружили в Новгородской области и передали на малую родину, передает мэрия муниципалитета.

«После долгих десятилетий <...> в родную Хохловку вернулся рядовой Александр Галкин, участник Великой Отечественной войны. Он был призван Орджоникидзевским РВК и в 1942 году пропал без вести на Ленинградском фронте», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Установить личность по обнаруженным останкам удалось благодаря дополнительной находке — импровизированному медальону, представлявшему собой гильзу от винтовки, закрытую пробкой. Листок с указанием имени, извлеченный из гильзы, был направлен на экспертизу в лабораторию «Солдатский медальон».

На церемонию прощания с уроженцем Прикамья пришла его племянница Галина Фаркина. Она выразила благодарность всем, кто содействовал возвращению останков ее дяди на малую родину: «Отец постоянно рассказывал о нем мне и моей сестре. Теперь мы будем приходить на могилу Александра Евдокимовича столько, сколько нам отпущено».