Ямальские пожарные присоединились к программе донорства костного мозга

Спасатели из Тарко‑Сале сдали кровь для типирования доноров костного мозга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спасатели из Тарко‑Сале (ЯНАО) оперативно откликнулись на призыв стать донорами костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«Герои нашего сегодняшнего поста — сотрудники 11 пожарно-спасательной части. Узнав о том, что в Тарко-Салинской больнице проводится забор крови на типирование доноров костного мозга, они незамедлительно вызвались пополнить ряды добровольцев, ведь спасение жизней — их призвание», — сказано в сообщении ведомства в MAX.