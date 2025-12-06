Логотип РИА URA.RU
Ямальские пожарные присоединились к программе донорства костного мозга

07 декабря 2025 в 03:05
Спасатели из Тарко‑Сале сдали кровь для типирования доноров костного мозга

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спасатели из Тарко‑Сале (ЯНАО) оперативно откликнулись на призыв стать донорами костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«Герои нашего сегодняшнего поста — сотрудники 11 пожарно-спасательной части. Узнав о том, что в Тарко-Салинской больнице проводится забор крови на типирование доноров костного мозга, они незамедлительно вызвались пополнить ряды добровольцев, ведь спасение жизней — их призвание», — сказано в сообщении ведомства в MAX.

Врач‑трансфузиолог Ольга Кожевятова объяснила спасателям, зачем нужны доноры костного мозга, как работает Национальный регистр и как проходит трансплантация стволовых клеток. Такая процедура жизненно важна для пациентов с онкологией, апластической анемией и наследственными иммунными нарушениями. Несмотря на 500 тысяч участников Национального регистра, этого недостаточно — и сотрудники МЧС решили внести свой вклад в спасение жизней.

