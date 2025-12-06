ФСБ рассекретила имена карателей, сбежавших в Канаду после Второй мировой войны

Канада продолжает укрывать беглых фашистов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала сведения о пособниках нацистов, которые в период Великой Отечественной войны совершали преступления в отношении граждан СССР, а после ее окончания скрылись в Канаде и продолжили там подрывную деятельность против Советского Союза. Список имен и их преступления опубликованы на сайте ведомства.

«Обнародована идентификационная информация о ряде пособников нацистского режима, которые нашли убежище на территории Канады», — указано на сайте ФСБ. Перечень выложен в рубрике «Красная книга КГБ СССР».

В представленном списке фигурируют четыре человека. Среди них — литовец Владас Айжинас, который в начале Отечественной войны, находясь на службе в Красной армии, перешел на сторону противника.

Уроженец Кировской области Анатолий Аксенов в начале 1942 года вступил в 667-й карательный батальон. Он занимал должность старшины роты и имел звание фельдфебеля в немецких вооруженных силах.

Эстонец Вальтер Аллерт в 1942 году был зачислен в 30-й полицейский батальон и до изгнания фашистских войск с территории Эстонской ССР (конец ноября 1944 года) исполнял обязанности командира роты. Имеет звание старшего лейтенанта.

Геннадий Андрюшкевич, родившийся в Минской области, после оккупации Белорусской ССР германскими войсками в 1941 году занимал пост коменданта Забрезского полицейского участка бывшего Воложинского района, а затем возглавлял Воложинскую районную полицию. Он руководил операциями по выявлению, задержанию, аресту и казни советских граждан.