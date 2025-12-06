Еврокомиссар Йоргенсен: рынок ЕС подходит для торговли помидорами, а не энергией

Еврокомиссар Йоргенсен: рынок ЕС не приспособлен для торговли энергией Фото: Роман Наумов © URA.RU

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен раскритиковал несовершенство общего рынка ЕС, заявив, что он лучше приспособлен для торговли товарами, а не энергией. Он указал на парадокс, при котором энергетика, ключевая для безопасности и конкурентоспособности, оказывается в менее выгодных условиях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на интервью комиссара.

«Это своего рода парадокс, что наш внутренний рынок лучше подходит для продажи помидоров или зубной пасты, чем для продажи энергии, поскольку энергия, безусловно, сейчас очень важна для нашей конкурентоспособности, для нашей безопасности», — сказал Дэн Йоргенсен в интервью Financial Times.

По данным издания, Брюссель в ответ на эту проблему разрабатывает стратегию по укреплению трансграничной энергетической инфраструктуры. Медленное строительство энергосистем представляет опасность для ЕС, а пилотными проектами станут восемь приоритетных «энергетических магистралей», включая соединения через Пиренеи и водородные трубопроводы в южных и юго-западных регионах Европы.

Продолжение после рекламы